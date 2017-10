Turismul de la malul mării - paradisul ilegalităţilor

Turismul de la malul mării - paradisul ilegalităților

Un raport al Departamentului de Turism din cadrul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului, Turismului și profesiilor Liberale, citat de cotidianul „Gardianul“ arată că întreaga activitate care se desfășoară pe litoralul românesc este ilegală. Potrivit documentului citat, nu numai plajele și construcțiile de pe ele, dar și bazele nautice de agrement funcționează în deplină ilegalitate. Autoritățile spun că sunt cu mâinile legate, pentru că, dacă ar fi să aplice legea, tot litoralul românesc ar trebui închis. Vega, singura plajă cu autorizație turistică Secretarul de stat pentru turism, Lucia Morariu, a declarat: „La Mamaia există un sector de plajă care funcționează în legalitate. Este vorba de plaja de la Vega. Așteptăm dosarele de la operatori pentru intrarea în legalitate”, a afirmat Lucia Morariu pentru „Cuget Liber”. Echipele de control ale Departamentului de Turism au verificat și bazele de agrement nautic de pe litoralul românesc. Din cele 24 de baze nautice controlate, nici una nu are certificat de autorizare turistică pentru agrement nautic“, se arată în raport. Aceeași situație și în cazul beach – barurilor. Agenții economici vor să intre în legalitate Secretarul de stat pentru turism a declarat că au demarat controalele pe litoral în luna mai, atunci când s-au descoperit competențele instituției pe care o conduce: „Cei șase oameni ai Departamentului de Turism au veri-ficat toate plajele până în acest moment. Inițial, am mers pe abordarea de a da operatorilor de plajă avertismente și acordarea de consiliere agenților economici de pe litoral“, ne spune Lucia Morariu. Pe urmă s-au dat amenzi și avertismente. Lucia Morariu ne spune că, în urma controalelor, agenții economici și operatorii de plajă au înțeles că trebuie să-și obțină autorizațiile turistice și câțiva dintre ei au întocmit dosarele de evaluare, care în prezent se află pe masa ei. Evident, mulți agenți economici au dosarele incomplete și ca urmare a faptului că unele plaje nu au planuri urbanistice de dezvoltare. Controalele vor continua și în perioada următoare. Cum se obține autorizarea turistică Certificatul de autorizare turistică se solicită cu cel puțin 30 de zile înainte de darea în folosință a zonei de agrement nautic, în baza următoarelor documente: cererea de eliberare a certificatului de autorizare turistică, copia certificatului de înmatriculare la registrul comerțului, planul privind perimetrul delimitat ca spațiu de agrement nautic conform planului urbanistic al zonei, cu respectarea prevederilor art. 3 din HG 452/ 2003, copia actului de deținere legală a dreptului de folosință asupra terenului și suprafeței de apă din componența zonei de agrement nautic; fișa privind descrierea zonei de agrement nautic cu privire la dotările și echipamentele de care dispune, precum și activitățile de agrement ce urmează a fi desfășurate; schița privind amplasarea cu delimitarea perimetrului unde sunt situate dotările și echipamentele care deservesc zona de agrement nautic, copie de pe actul de deținere al plajei. Autorizația turistică se solicită cu 30 de zile înainte de darea în folosință a plajei în baza următoarelor acte: cerere de solicitare a autorizației, copia certificatului de înregistrare la registrul comerțului, fișa de descriere a plajei, care cuprinde criteriile minime de autorizare turistică a plajei, copie de pe actul de deținere a plajei, autorizație de mediu, sanitară, PSI. Primăria Constanța vine cu o propunere privind PUZ-ul din Mamaia Secretarul de stat pentru turism, Lucia Morariu, este optimistă în privința aprobării planului de urba-nism zonal pentru plajele din Mamaia și Constanța. Ea ne-a mărturisit că a primit promisiuni din partea primarului Constanței, Radu Mazăre, cu privire la acest fapt: „Am discutat cu dânșii și am înțeles că ei au o altă variantă de așezare a barurilor pe plajă, au o contrapropunere“, ne mărturisește secretarul de stat. 