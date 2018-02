Turism subacvatic la Constanţa. Oaspeţii, îmbiaţi să facă scufundări la navele din adâncurile Mării Negre

Turism subacvatic la Constanța. Oaspeții, îmbiați să facă scufundări la navele din adâncurile Mării Negre

Începând din această vară, litoralul românesc s-ar putea umple de iubitori și pasionați de scufundări în căutare de aventuri noi. Ei vor avea la dispoziție mai multe rute, în largul Mării Negre, unde vor putea să facă scuba-diving și vor putea vedea epavele care zac îngropate în nisip.Este vorba despre un pachet de produse turistice, lansat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină GeoEcoMar din Constanța, în colaborare cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Institutul de Oceanologie al Academiei Bulgare, Varna.Noul pachet, intitulat „Trasee turistice culturale subacvatice în vestul Mării Negre”, propune patru trasee cu destinații subacvatice și un traseu turistic costier.„Aceste rute pot fi combinate. Noi am găsit locațiile, am realizat hărțile și traseele, iar firmele de scufundări și agențiile de turism vor trebui să le promoveze și să le vândă ca și pachete turistice. Proiectul a primit o finanțare de 155.000 de euro. În timpul cercetărilor, a fost localizată zona maritimă de la Cap Midia până la Balcic și au fost identificate numeroase obiective de patrimoniu, epave ale unor nave mai vechi sau mai noi. Cei care vor să cunoască tainele acestor obiective vor avea posibilitatea să se scufunde și să le observe îndeaproape, să le afle istoria și să le fotografieze”, a explicat Glicherie Caraivan, managerul de proiect din cadrul Institutului GeoEcoMar.Bulgarii, mai buni la turism și la scufundăriCele patru rute propuse îi vor purta pe turiști prin istoria întregii zone. Astfel, va fi introdusă ruta epavelor, unde se vor face scufundări la navele care se află în adâncuri, ruta site-urilor istorice, ruta muzeelor de pe coasta româno-bulgară și ruta ariilor protejate submerse.Dincolo de inițiativa de lăudat a celor de la Institutul GeoEcoMar și eforturile făcute pentru a realiza rutele, proiectul a scos la iveală și numeroase neajunsuri ale litoralului românesc.„Din păcate, mai sunt multe de făcut la noi. Litoralul nostru are 70 de kilometri lungime, în timp ce în Bulgaria numără 130 de kilometri, dar și o climă mai blândă, astfel încât sezonul estival se întinde pe o perioadă mai mare. Dar bulgarii au și alte avantaje. De exemplu, în anul 2016, numărul turiștilor care au venit în Bulgaria a depășit numărul locuitorilor din Bulgaria. De asemenea, există un boom economic. În timp ce în România sunt foarte puține cluburi de scuba-diving, la ei se fac în jur de 4.000 de ore de scufundări pe an. Iar prețurile lor sunt mai mici. Din păcate, România are un patrimoniu submers excepțional, dar nu este cultivat. Iar noi ne propunem să promovăm acest patrimoniu”, a precizat și Jenica Bujini, coordonatorul tehnic al proiectului.11 epave pe teritoriul românescMircea Popa, membru al Respiro Underwater Research Society, unul din cei care a participat la realizarea traseelor este de părere că rutele submerse sunt accesibile, chiar dacă unele au un grad ridicat de dificultate.„Au fost desenate patru rute cu plecare din Portul Tomis, de la nord către sud. Sunt rute spectaculoase, unele mai lungi, de câteva sute de mile nautice, altele mai scurte. Scufundările se fac în condiții de maximă siguranță, pe diferite grade de dificultate. Pentru unele este nevoie de brevet de avansați, mai ales că se poate la adâncime chiar și de 30, 40 de metri. În unele nave se poate intra și pot fi văzute componentele, pot fi fotografiate”, a declarat Mircea Popa.Traseu de muzee și traseu de site-uri arheologiceDacă pe traseele submerse din țara noastră pot fi „vizitate” 11 epave, în Bulgaria, oferta este mult mai generoasă. Litoralul bulgăresc este mult mai stâncos și de aceea scufundările sunt și mai spectaculoase, dar și mai periculoase.„Nu putem spune cu certitudine câte epave avem, dar cu certitudine sunt peste o mie. Pe baza cercetărilor efectuate de-a lungul anilor, s-a ajuns la concluzia că, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, între Kavarna și Kaliakra au fost scufundate peste 140 de nave. Din păcate, multe sunt declarate cimitire militare, nu avem acces la ele. Însă există numeroase alte epave la care ne putem scufunda. Noi am identificat două rute turistice, dar am inclus și numeroase peșteri submerse, unele dintre ele la adâncimi foarte mari”, a explicat și Dimov Damian, reprezentantul partenerilor bulgari.În ce privește rutele terestre, traseul muzeelor include nouă muzee din Tulcea, Constanța, Mangalia, Kavarna, Varna, Nessebar și Burgas, iar cea de-a doua face referire la traseul comercial antic submers, cuprinzând artefacte și situri arheologice din aceleași localități.