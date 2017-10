Turişii, mai responsabili în vacanţa pe litoral

Turișii, mai responsabili în vacanța pe litoral

Campania ExtravaCANza organizată de Every Can Counts România a luat sfârșit, după ce timp de trei week-end-uri a inspirat turiștii către un comportament responsabil, prin colectarea dozelor din aluminiu și activități care să le înveselească vacanța petrecută pe litoral.Campania de educație ecologică pe litoral s-a desfășurat în perioada iulie-august, pe plaja „Cleopatra” din stațiunea Mamaia. Prin intermediul acestei campanii, organizatorii și-au propus să inspire turiștii către un comportament responsabil față de mediu și față de locul în care își petrec vacanța. Campania ExtravaCANza reprezintă un imbold, întrucât colectarea în vederea reciclării poate fi făcută atât acasă, cât și la locul de muncă.Pentru a asocia colectarea dozelor din aluminiu cu activitățile de vacanță, Every Can Counts România a stabilit ca „taxa” de participare la evenimente să fie una simbolică - 10 doze de aluminiu. Mai mult decât atât, pentru cele zece doze goale, turiștii au primit o doză plină cu suc, bere sau energizant. Astfel, în cele trei week-end-uri, peste 10-000 de turiști au intrat în contact cu organizatorii și voluntarii Every Can Counts, fiind colectată o cantitate de 500 kg de doze din aluminiu.