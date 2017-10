Tunel în Peninsulă şi gondole în Portul Tomis. Ce propune noul PUZ al zonei istorice a Constanţei

6

stupiditati

tovarasi de la primarie, inainte sa propuneti planuri aberante si imposibile, poate infiintati o linie de autobuz pentru mamaia.sau nu stiti ca nu exista? existau cândva troleibuze si autobuze care circulau in sezon 24h din 24h. noaptea din ora in ora. iarna era un troleibuz, 40, pana la pescarie si apoi altul pana in capul mamaiei. sunteti acolo o gasca de incompetenti care se bat in idei tampite ,incapabili sa realizeze lucruri simple,practice , usor realizabile si de mare folos populatiei. v-asi strange pe toti intr-un navod de pescuit si v-as scufunda in mijlocul marii.