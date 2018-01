Tun imobiliar în Parcul Arheologic? Cinematograful "Tomis", o groapă de gunoi pe un teren de milioane

A fost pe rând cinematograf, arenă, patinoar, într-unul din cele mai frumoase parcuri ale Constanței. Acum este doar o groapă mizerabilă, plină de fecale, un refugiu al oamenilor fără adăpost și al celor certați cu legea. Este vorba despre cinematograful „Tomis” din centrul municipiului, pe bulevardul Ferdinand, la doar doi pași de primărie. Acolo am văzut cele mai tari filme ale anilor ’90, acolo își petreceau constănțenii o parte din timpul liber și tot acolo se înghesuiau turiștii vara să prindă premiera unui film de Oscar.Nu vă uitați la fotografii dacă doriți să rămâneți cu amintirile de odinioară. Vă veți mâhni de ce s-a ales de acest loc frumos, comunist, așa cum era el. Pereții sunt jupuiți și plini de grafitti, scaunele sunt rupte și fac parte dintr-o pădure de copăcei tineri răsăriți prin betonul crăpat. Scena este plină de gunoaie, iar ecranul este obturat de alți arbori crescuți alandala. Zidurile pe care cândva se urcau cei care nu mai prindeau bilete în sală sunt și ele distruse și conțin tot felul de mesaje de dragoste sau nu... Camera de proiectare a fost incendiată, iar pe jos sunt purtate, de colo colo, câteva role de film, rămășițe din istoria unuia dintre cele mai vestite cinematografe din Constanța.La exterior, muncitorii care au lucrat la renovarea parcului au ocolit terenul respectiv și au pus dale pe lângă clădirea distrusă și în paragină. În curând, parcul va fi gata, însă în mijlocul lui va continua să troneze cinematograful lăsat pradă distrugerii. Unii spun că terenul și clădirea sunt de vânzare, fiind proprietate privată. Purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Constanța a confirmat pentru „Cuget Liber” că terenul nu mai aparține autorităților locale.„Este vorba despre o proprietate privată, de aceea nu s-au putut face lucrări de reparații și renovare”, a explicat Ionela Halciuc, reprezentantul primăriei.Cine este proprietarul?Așadar cineva are planuri mari pentru acest teren. Se pregătește un nou tun imobiliar, iar cinematograful și constănțenii, bineînțeles, sunt doar victime colaterale.Însă nu putem să trecem cu vederea și să nu ne întrebăm cum a fost posibilă trecerea terenului pe care se află cinematograful din proprietatea municipiului Constanța în proprietatea privată a unei persoane fizice sau juridice. Acest lucru vor trebuie să-l explice chiar cei de la Primăria Constanța. Drept urmare pentru a nu lăsa loc la interpretări, „Cuget Liber” a trimis o solicitare către instituție pentru a ne informa cum și când s-a produs înstrăinarea terenului, însă, deocamdată nu am primit un răspuns oficial. Totodată, am întrebat dacă autoritățile locale au aplicat măsura supraimpozitării, conform Hotărârii Consiliului Local, pentru proprietarul care a lăsat terenul și clădirea în paragină.Singura soluție pentru a mai salva cinematograful și parcul este ca Primăria Constanța să răscumpere imobilul și terenul de la actualul proprietar, să-l includă într-un proiect european și să-l redea constănțenilor.