Tudor Nădrag este noul director al Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Constanţa

Tudor Nădrag este noul director al Agenției Județene pentru Protecția Mediului Constanța

„Decizia de numire a venit pe data de 22 decembrie 2017 și în aceeași zi mi-am început și activitatea. Detașarea este pentru 60 de zile, iar doamna Zaharia a revenit pe postul său de la Serviciul de Avize. Sunt un om serios, știu ce am de făcut, am experiență și îmi doresc să aduc o contribuție cât mai mare pentru bunul mers al acestei instituții. Este o mare responsabilitate, însă eu consider că alături de acest colectiv de oameni competenți, vom avea rezultate frumoase. Sigur că vor fi întotdeauna controverse vizavi de avizări, dar vrem să respectăm legea și, în același timp, milităm pentru protecția mediului, încurajând, bineînțeles, și dezvoltarea de proiecte”, a declarat Tudor Nădrag, pentru „Cuget Liber”.