Trusoul pentru bebeluşi se va acorda în bani şi în 2008

Trusoul pentru bebeluși se va acorda în bani și în 2008

Ştire online publicată Marţi, 16 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Trusoul bebe" se va acorda și în 2008 tot în bani și nu în produse, așa cum prevede legea, fiind alocate în buget peste 34 milioane lei, oficialii Ministerului Muncii considerând că procedurile de achiziție îngreunează prea mult autoritățile locale și întârzie distribuirea bunurilor la beneficiari. Secretarul de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse (MMFES), Theodora Bertzi, a declarat că „trusoul bebe" se va acorda și în anul 2008 tot în bani, varianta acordării acestuia în produse nefiind valabilă din mai multe puncte de vedere. „Eu nu susțin acest lucru, adică acordarea în produse. Este o încărcare administrativă extraordinar de mare, se intră pe proceduri de achiziție, apare problema depozitării în orașele mari", a precizat Bertzi. Totodată, ea a menționat că nu consideră normal ca autoritățile locale să decidă de ce produse are nevoie un nou-născut, în locul mamei. „Normele pentru acordarea trusoului în produse sunt făcute, dar și eu și domnul ministru al Muncii, Paul Păcuraru, am considerat că este cel mai bine să dăm bani. Nu este normal să decidă altcineva ce este bun pentru copil, nu cred că este firesc ca o mamă să primească ce achiziționează consiliul local pentru copil. De aceea, am decis să prelungim acordarea în bani, printr-o ordonanță de guvern, până în momentul în care va apărea noua lege a alocațiilor familiale", a spus Bertzi. Potrivit legii 482/2006, părinții primesc la nașterea copilului obiecte specifice de îngrijire a nou-născutului, în valoare de 150 de lei.