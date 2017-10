Trotuarul le e pat şi masă

Trotuarul le e pat și masă

Doi frați trăiesc, de aproape un an de zile, pe trotuarul străzii Mihai Eminescu, într-un adăpost improvizat din obiecte de mobilier.Li s-a promis că vor avea câte o cameră în „ghetoul“ pe care îl realizează autoritățile locale în Tomis Nord. Până atunci, însă, nu s-a găsit nicio soluție pentru ei, așa că speră ca iarna să fie blândă!La prima vedere, grămada de obiecte de mobilier acoperite cu celofan, ce ocupă trotuarul de vizavi de Casa Căsătoriilor, nu atrage prea mult atenția. Încă un depozit improvizat, ce încurcă circulația pietonală, își spun constănțenii care nu trec prea des prin zonă. Rămân surprinși când observă, pe una dintre laterale, o ușă din spatele căreia își fac apariția un bărbat și o femeie. Vecinii și obișnuiții zonei îi cunosc. Grămada de mobile este, de fapt, o cameră improvizată unde locuiesc, de aproape un an de zile, frații Mariana și Ninel Radu.Cu mobila în fața casei unde au trăit o viațăReticentă în fața reporterilor Cuget Liber, Mariana Radu acceptă cu greu să povestească despre greutățile prin care trece. Spune că nu vor să mai atragă atenția oamenilor asupra lor, căci încearcă să se descurce după cum pot. Surâde tristă însă când își amintește cum au fost aruncați, practic, în stradă.Cei doi au locuit, toată viața lor, în imobilul de la numărul 25 B, de pe strada Mihai Eminescu. Nici nu credeau că vor fi puși în situația de a ieși cu toate lucrurile în stradă. Fiind însă vorba de o casă naționalizată, iarna trecută s-au trezit cu proprietarul și executorul judecătoresc la ușă. „Am stat în casa aceasta 47 de ani, aveam doar un an când ne-am mutat aici”, ne mărturisește Mariana Radu privind lung înspre casa în fața căreia „locuiește” acum. „Fratele meu are 43 de ani, aici s-a născut. Am o fotografie făcută în fața imobilului, când aveam câțiva anișori și mă jucam pe acest trotuar, poate am să v-o arăt vreodată. Eram lângă o altă fetiță, iar în spatele nostru era o umbrelă foarte mare. Cine ar fi crezut că vom ajunge în situația asta! Toamna trecută, în noiembrie, a venit proprietarul și am fost dați afară. Am trimis peste tot scrisori, chiar și la București, dar ni s-a răspuns că doar Justiția ne poate ajuta. Așa că acum ne judecăm și cu proprietarul și cu RAEDPP-ul. Nu am avut însă unde să plecăm, așa că am improvizat camera asta, din mobilele pe care le aveam”, a continuat femeia.Spune că au avut mult mai multe lucruri, dar le-au distrus intemperiile. „Chiar aseară am mai mișcat puțin lucrurile pentru că a pătruns ploaia și a trebuit să scoatem toate farfuriile din dulapuri, să le așezăm din nou”, a mai povestit femeia. Acum protejează puținul avut pe care îl mai au cu celofan și speră să treacă cu bine și de iarna care se apropie.Promisiuni…În primăvară, micuța lor gospodărie de pe trotuar a fost vizitată de primarul Radu Mazăre, într-un periplu făcut prin oraș pentru promovarea cartierului de module „Henry Coandă” ce urmează să fie înființat în cartierul Tomis Nord. Le-a promis și lor două camere, dar sunt conștienți că mai au de așteptat câteva luni bune și că vor trebui să înfrunte iarna și speră să fie blândă. Dar, după cum afirmă cu resemnare femeia, „așteptăm, ce să facem, nu avem altă soluție”. „De ce ne-au mai dat afară din casă, dacă știau că vor face aceste module? Pentru că sigur știau…”, își amintește constănțeanca.„Stăm pe baricade!“Vecinii s-au oferit să-i mai găzduiască din când în când, dar nu vor nici să-și părăsească bunurile, nici să abuzeze de mărinimia lor. „De un an de zile stăm zi de zi aici. Avem aragaz și butelie, pereții sunt din mobile, am pus și covoare, pentru a fi cald. Am cumpărat și un celofan nou, o să-l așeze fratele meu peste toate, așa că o să rezistăm. Vecinii sunt mișcați, impresionați, s-au oferit să strângă bani, dar nu, noi am stat pe baricade. Oamenii care vin la Casa Căsătoriilor văd «piesa de muzeu» de pe trotuar și ne întreabă cât mai rezistăm, vor să ne ajute. Cred că se întreabă și oamenii ce fel de persoane suntem, de stăm în frig. Dar autoritățile știu de noi, acum mai trebuie să rezistăm încă cinci luni”, ne-a spus zâmbind femeia.Singura sursă de venit a celor doi sunt banii pe care îi câștigă, lucrând cu ziua, Ninel Radu. „Avem ce să mâncăm, fratele meu lucrează, atunci când găsește, ne mai ajută și oamenii. Eu stau aici să am grijă de bunuri. Noi știm meserie, eu sunt croitor, fratele meu este cizmar, dar dacă nu se găsește de muncă… Am zis că atunci când ne vom muta la module am să caut de lucru, ce o fi!”, a mai afirmat constănțeanca.