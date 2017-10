„Triunghiul vieţii“ - ce trebuie să faci pentru a scăpa viu dintr-un cutremur mare

„Triunghiul vieții“ - ce trebuie să faci pentru a scăpa viu dintr-un cutremur mare

Ştire online publicată Luni, 04 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Doug Copp, șeful Salvării și Managerul pentru dezastre al Echipei Americane de Salvare (ARTI) și autorul unui articol inti-tulat „Triunghiul vieții”, demon-tează toate miturile privind prote-jarea populației în cazul unui cutremur, sfătuindu-i pe oameni ca în niciun caz să se adăpostească sub pat, birouri, grinzi sau sub tocul ușii. Aceasta ar fi de fapt o rețetă sigură pentru moarte, în timp ce metoda „triunghiul vieții”, care presupune să te întinzi la pământ lângă un obiect mai mare (pat, birou, canapele), oferă șanse mari de supraviețuire.Expertul povestește că prima sa intervenție într-o clădire prăbușită a fost într-o școală în Mexico City, în timpul cutremurului din 1985. Toți elevii erau sub băncile lor. Fie-care copil a fost zdrobit până la grosimea oaselor lor. Ar fi putut supraviețui dacă s-ar fi întins jos, lângă băncile lor, pe culoare. Însă copiilor li s-a spus să se ascundă sub bănci. Când clădirea s-a prăbușit, greutatea tavanelor care au căzut au zdrobit piesele de mobilier, lăsând un spațiu sau vid lângă ele.Acest spațiu, susține Doug Copp, se numește „triunghiul vieții”. Cu cât obiectul e mai mare, cu atât e mai puternic și se va compacta mai puțin, iar cu cât se va compacta mai puțin, cu atât va fi mai mare vidul (golul), crescând astfel șansele ca persoana care folosește acel gol să scape nevătămată.Astfel, în urma numeroaselor intervenții și studii realizate, expertul american a ajuns la câteva concluzii:1. De fiecare dată, fără excepție, oamenii care se ascund sub obiecte, ca birouri, paturi sau mașini, sunt întotdeauna zdrobiți.2. Poți supraviețui într-un mic gol. Du-te lângă un obiect, lângă o canapea, lângă ceva mare și voluminos, care se va comprima într-o oarecare măsură, dar care va lăsa un gol lângă el.3. Clădirile din lemn sunt cele mai sigure în timpul unui cutremur. Lemnul este flexibil și se mișcă cu forța cutremurului. Dacă acea clădire din lemn se prăbușește, sunt create mari goluri de supra-viețuire.4. Dacă ești în pat și apare un cutremur, pur și simplu rostogolește-te jos din pat. Un vid de siguranță va exista în jurul patului.5. Toți care se așează sub ușa de la o intrare când clădirea se dărâmă sunt omorâți.6. Niciodată să nu mergi la scări. Scările au un moment de frecvență diferit (se leagănă separat de partea principală a clădirii). Scările și restul clădirii se lovesc reciproc în continuu, până când are loc prăbușirea treptelor.