Trista soartă a Spitalului de Oase de la Eforie Sud. Mai sunt şanse să renască?

Trista soartă a Spitalului de Oase de la Eforie Sud. Mai sunt șanse să renască?

Mii de români și-au reparat oasele, de-a lungul anilor, la Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală de la Eforie Sud. Veneau din toată țara să se facă bine în complexul medical de pe malul mării. Acum, acolo mai sunt internați doar 40 de pacienți și, există speranțe ca, în viitorul apropiat, când va fi inaugurat un corp nou de clădire, să mai poată fi primiți încă 40.Vestitul sanatoriu este acum dosit într-o pădure sălbatică, plină de uscături și clădiri abandonate și în paragină. Nu mai este forfota de odinioară, se aude doar ciripitul păsărilor și, în depărtare, zgomotul valurilor mării. Iar Spitalul de Oase, așa cum era cunoscut, nu mai este nici el ce era odinioară. Cele mai multe pavilioane sunt închise și s-au degradat, corpurile anexe sunt părăsite, aleile sunt invadate de plante crescute alandala, iar atmosfera este tristă.Liniștea și verdeața multă sunt primele lucruri pe care le observi de cum intri pe poarta spitalului. Străduța principală este curată și se vede că s-a măturat de curând pe margine, chiar dacă nu există un trotuar asfaltat. Dacă te faci că nu vezi pereții jupuiți de pe stânga și de pe dreapta, drumul te duce pe platoul din fața Secției de Recuperare, unde, spre surprinderea noastră, am găsit o atmosferă veselă și mulți oameni la muncă. Câțiva angajați de la întreținere curățau buruienile și câteva asistente plantaseră floricele galbene și albastre într-un rond cu betonul spart, din loc în loc, dar proaspăt văruit. Vreo doi pacienți stăteau pe bancă, la soare, glumind cu personalul. Și culmea este că, în ciuda zidurilor dărăpănate, zona era chiar îngrijită.Dacă te aventurezi mai departe, spre mare, printre crengi și copaci ajungi și la secția nouă. O vezi de departe, pentru că este o clădire nou-nouță și îți sare imediat în ochi. Încă nu este gata. Mai are nevoie de aparatura medicală și dotările interioare. Este așezată cu fața spre mare, chiar la marginea falezei, iar din parcare ajungi direct la scările ce duc pe plajă. Lângă ea este și fostul pavilion de vară al sanatoriului. Doar zidurile și balustradele ruginite au mai rămas de el. Noua secție are și ea o terasă, pe acoperiș unde, cu siguranță, se vor odihni pacienții, sub razele soarelui și briza sărată a mării.„Sanatoriul ar fi trebuit să fie ras de pe fața pământului. Așa s-a vrut la un moment dat, de la Constanța. Altfel de ce au închis tot, au dat medicii afară, au lăsat oamenii pe drumuri. Se spunea atunci că Nicușor Constantinescu pusese mâna pe teren și plănuia să îl vândă. Nu a mai reușit că a mers la pușcărie. Măcar acum mai este ceva aici și mai avem speranța că nu se va distruge tot ci poate chiar va renaște acest spital la care veneau oameni bolnavi din toată țara. Pe vremuri aici nu se intra așa ușor. Era listă de așteptare. Dar oamenii plecau apoi pe picioarele lor. Era un întreg cartier, cu cantină, spălătorie, căsuțe pentru medici. Erau sute de angajați. Acum e o cincime poate din ce a fost. Ai zice că toți oamenii s-au vindecat, nu mai are nimeni probleme cu oasele… Dar s-a vrut distrus. O parte au reușit să-l distrugă. Păcat de toată verdeața asta și de toate clădirile astea că le-au lăsat să se distrugă. Au dat afară medici de renume. Acum trebuie să te duci la clinică particulară să te operezi. Păi ce mâini de aur au fost aici…”, ne povestește unul din localnicii din zonă, și el fost angajat al sanatoriului. Ne spune că îl doare sufletul când vede ce s-a ales de tot acel complex.Îngroparea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală de la Eforie Sud a început acum mulți ani de zile. Veșnic subfinanțat, acesta a reușit să supraviețuiască tuturor neajunsurilor tocmai datorită numeroșilor pacienți care se tratau aici, dar și a angajaților, fie ei medici, asistente, brancardieri, îngrijitoare. În cele din urmă, la cererea Consiliului Județean Constanța, condus pe atunci de Nicușor Constantinescu, în 2013, Guvernul a hotărât desființarea SOTRM și transformarea lui în secție externă a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.După fix o lună de zile, medicii de la Eforie Sud primeau de la managerul Spitalului Județean, Dănuț Căpățână, în prezent închis pentru diferite fapte de corupție, interdicția de a mai opera. Motivul invocat a fost că unitatea sanitară nu mai avea autorizație de funcționare, însă nici nu fuseseră făcute demersuri pentru ca documentul să fie prelungit.Toate aceste decizii au venit să întărească bănuielile că există interese dubioase cu privire la terenul de 12 hectare cu deschidere la mare.Între timp, însă, lucrurile s-au mai schimbat. Noua conducere a Spitalului Județean și a Consiliului Județean Constanța pregătește deschiderea noii secții și caută soluții pentru a reface întreg complexul medical.„Noua secție urmează să fie inaugurată în curând și va fi chiar una modernă, așezată într-o locație spectaculoasă și cu toate dotările medicale de ultimă oră necesare. De asemenea, împreună cu Consiliul Județean Constanța, se caută soluții pentru revitalizarea întregului complex în viitorul apropiat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța.La rândul său, președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, subliniază că se dorește modernizarea spitalului de la Eforie Sud.„Este foarte important ca toți locuitorii județului să beneficieze de servicii medicale la cele mai înalte standarde. Astfel, împreună cu conducerea spitalului căutăm cele mai bune soluții de finanțare pentru a continua reabilitarea și modernizarea întregului complex”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful CJC Constanța.Cât despre noua secție, aceasta este aproape gata, investiția fiind de aproximativ opt milioane de lei. „În urma contractului de finanțare semnat de Consiliul Județean Constanța, au fost executate/finalizate lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii Ambulatoriului Eforie Sud. Totodată, au fost achiziționate, furnizate, recepționate, instalate, montate și puse în funcțiune aparatura și echipamentele medicale prevăzute în proiect. De asemenea, pentru modernizarea și reorganizarea spațiilor din cabinete, săli de așteptare, spații administrative, proiectul european a prevăzut și înlocuirea mobilierului învechit cu unul nou. Valoarea totală a acestui proiect se ridică la aproximativ opt milioane lei. În acest moment sunt așteptate toate avizele necesare, urmând ca, în cel mai scurt timp, acest ambulatoriu să poată fi inaugurat”, mai precizează Horia Țuțuianu.