Tribunalul București a decis: ELCEN va intra în insolvență

Ştire online publicată Joi, 06 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Compania ELCEN va intra în insolvență, au decis, joi, magistrații Tribunalului București.În 22 septembrie, Consiliul de Administrație al ELCEN a decis înaintarea cererii de intrare în insolvență a societății către Tribunalul București. Hotărârea a fost determinată de situația financiară a acesteia și de datoriile înregistrate la furnizorii și distribuitorii de combustibil, servicii și produse, situație generată de neîncasarea contravalorii pentru marfa livrată de la RADET București.„Admite cererea debitorului Electrocentrale București S.A. In temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, deschide procedura generala a insolventei împotriva debitorului Electrocentrale București S.A.", se arata in decizia data, joi, 06.10.2016, de magistrații Tribunalului București, potrivit Romanialibera.ro.Datoriile totale ale ELCEN au ajuns la aproximativ 1,8 miliarde de lei, iar creanțele înregistrate de RADET însumează aproximativ 3,7 miliarde de lei.Potrivit sursei citate, prin intrarea în insolvență a ELCEN, „se urmărește, cu prioritate, eficientizarea activității societății, urmând a se supune aprobării creditorilor un plan de reorganizare coerent. Insolvența nu înseamnă faliment. Insolvența este acea stare a patrimoniului unei societăți care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor scadente. Altfel spus, atunci când debitorul nu mai are sume “cash” cu care să poată plăti datoria ajunsă la scadență, el se află în stare de insolvență”.