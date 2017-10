Trenurile internaţionale, suspendate temporar de la Budapesta către Austria şi Europa de Vest

1

CFR CALATORI

“Dupa ce s-a imbolnavit fix cand un corp de control scotocea prin dulapurile CFR Calatori Cluj, Vasile Secara a fost “uns” in functia de director CFR Calatori la nivel national. Nu au contat neregulile gasite la Cluj, ci au fost mai puternice “parghiile trandafirii” de care Secara s-a ajutat sa ajunga in top. La Cluj, Secara se poate mandri cu un contract de inchiriere incheiat intre CFR Calatori Cluj si SC Energobit care a fost prelungit cu de la sine putere de catre directorul Secara, care NU A MAI ORGANIZAT LICITATIE, iar cei de la Energobit au ocupat mai mult decat terenul respectiv si l-au si INTABULAT. Pe vremea comunistilor, Vasile Secara a fost secretar de partid al complexului CFR Cluj. Dupa anii 90, a devenit pesedist si inginer sef in gara clujeana, apoi sef adjunct de statie si sef de gara. In momentul de fata, la Vasile Secara au ramas neschimbate cel putin doua caracteristici: PSD si sefia. Inainte de Paste, in 2014, clujeanul a fost numit sef la CFR Calatori in noua structura de conducere a companiei. Cu toate acestea, el a plecat de la conducerea CFR Calatori Cluj in urma unor controale facute de CFR SA si Ministerul Transporturilor. In timpul unuia dintre aceste controale, Vasile Secara s-a imbolnavit brusc si a intrat in concediu medical. Mai amuzant este si ca verificarile respective s-au “imbolnavit”, iar rezultatele lor nu au mai fost date publicitatii.” Fostul ministru RUS, stia probabil ca PSD-ul este o interminabila pepiniera penala. Si ce ? In urma cu ceva timp, compania CFR Calatori a incredintat, fara licitatie , catre societatea Informatica Feroviara(UNDE ESTE MARE SEFA , SOTIA FOSTULUI MANAGER PRIVAT”SMART” DE LA CFR CALATORI, DOROBANTU VALENTIN), suma de 7.200.000 de lei pentru servicii informatice. De ce nu s-a facut licitatie? Numai bosul CFR Calatori, Vasile Secara si ulterior Szentes Iosif, pot spune, dupa ce se vor consulta cu stapana achizitiilor de la aceasta companie- Carmen Maria Popescu. Poate Corpul de control al ministrului Ghiocel Iulian Matache va verifica si achizitiile “in totalitate legale” de la CFR Calatori pastorite de Carmen Maria Popescu, dar si aranjamentele acesteia cu Dorobantu Valentin, Vasile Secara , Szentes Iosif si Elena Miu. Ori poate se verifica cum un teren extrem de valoros de la Cluj al companiei CFR Calatori, a ajuns la un om de afaceri din anturajul lui Ioan Rus? Ministrul Transporturilor,Ghiocel Iulian Matache , nu aude nu vede dar stie? DNA , sa controleze toate dosarele de achizitii “in totalitate legale” din perioada 2013-2014-2015 de la CFR Calatori? Oare s-a auzit de Secara Vasile(inculpat), Dorobantu Valentin(dirijorul trenurilor pe la REGIOTRANS Bv.), Carmen Maria Popescu(“regina achizitiilor” de la CFR Calatori), Miu Ileana(director economic),Liliana Constantinescu(sef oficiu juridic),Claudiu Dumitrescu(fost membru CA,inculpat), Alexandrina Gatej(fosta presedinte CA),Dana Galben Rachila(membru CA pe viata?),Gavris Teodor(inculpat), Nita Robert, Timis Bogdan, Protopopu Gabriel Telu(inculpat),Berindean Nicolae(inculpat),Szentes Iosif(manager privat la CFR Calatori,lasat de Dorobantu si Secara sa pastoreasca ce a mai ramas din societate) Litra Marcel,Mantoiu Cornel ,Zaharia Adrian, etc? Dar pe unde “zace” raportul Ministrului Transporturilor, Ramona Manescu inaintat la organele competente ,referitor la activitatea “ireprosabila” a unora de mai sus in decursul anului 2013 din care rezultau clar probe pentru comiterea unor posibile fapte de coruptie? Ulterior, fostul ministru, Ioan Rus l-a impus ca manager general pe udemeristul Iosif Szentes. Acesta s-a remarcat in anii trecuti prin faptul ca impreuna cu fostul director general al CFR Calatori, Valentin Dorobantu zis “SMART”, in prezent dirijorul trenurilor private de la Regiotrans Brasov si ulterior cu Vasile Secara,in prezent inculpat , au tesut mersul trenurilor in interesul companiilor private de transport feroviar de calatori, punand astfel umarul la ruinarea companiei de stat? Cei care au condus CFR Călători în ultimii ani ,cum ar fi si Dorobanțu Valentin, Secara Vasile,Szentes Iosif , au fost preocupați să falimenteze compania de stat? Singura lor grijă a fost să umfle conturile „băieților deștepți” de la calea ferată prin subvenții foarte mari, în timp ce compensațiile pentru CFR Călători erau tot mai modeste în raport cu numărul călătorilor. În același timp, în 2012 și 2013, fostul director general Valentin Dorobanțu a depus eforturi susținute ca mersul trenurilor să fie intocmit în funcție de interesele băieților deștepți de la calea ferată, cedând astfel o serie de trasee rentabile ale CFR Călători în favoarea operatorilor privați de transport feroviar de persoane?