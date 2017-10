Trenul GROAZEI: 24 ore de la Constanţa la Bucureşti (VIDEO)

Trenul GROAZEI: 24 ore de la Constanța la București (VIDEO)

Ştire online publicată Miercuri, 08 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Unul dintre călătorii trenului blocat în nămeți a făcut filmul aventurii de 24 de ore. Un traseu de numai 3 ore s-a transformat pentru sute de călători într-o adevărata peripeție prin nămeți și ger, scrie Realitatea.net.In imaginile postate pe Internet este surprins tot traseul călătorilor care sperau sau ajungă imediat de la Constanta la București. Trenul a plecat de la mare luni la ora 14 si a rămas blocat de troiene in apropiere de Lehliu.Oamenii au plecat pe jos către o sala de asteptare unde au primit bauturi calde, apoi au fost urcati in autocare. Marti, in jurul orei 2 dimineața erau deja pe drumul către București, dar cei 150 kilometri dus-intors au fost parcurși de autocar în 12 ore cu ajutorul frezelor si a utilajelor de deszăpezire.