Trei surori, rămase fără părinți, locuiesc într-o casă de chirpici cu bunica lor, în Râșnov. „Eu mi-aș dori niște lemne, să nu mai mergem în pădure iarna”

"Nouă ne ploua într-o zi când au fost furtunile alea mari. A plouat în casă și după ce s-a oprit m-am suit ca să bat acolo un linoleu, ceva. Și am făcut-o și acum nu ne mai plouă", povestește una dintre fete. Ele sunt Denisa, Ana-Maria și Alexandra. Fetițele de 12, 13 și 15 ani sunt îngrijite de bunica lor. Potrivit Antena3.ro iarna se apropie, iar fetele nu au niciun venit în afară de puținii bani pe care îi primește bunica lor lunar.







Cea mai mare dintre copile, pe lângă școală, are grijă de casă și gătește.



”Uneori îmi este foarte rău, uneori îmi este foarte bine. Nici eu nu mai știu la câtă treabă am pe capul meu. Am grijă de surorile mele. Sunt ca o mamă pentru ele câteodată, pentru că eu le îngrijesc”, spune sora cea mare.



Tatăl fetelor a murit în urmă cu 11 ani într-un accident, iar mama le-a părăsit pentru un bărbat.



Cu toate că nu au prea multe, iar casa în care stau este departe de a fi perfectă, fetele nu se plâng și se bucură de faptul că măcar au un acoperiș deasupra capului.



”Mie îmi place așa cum e ea. Măcar nu ne plouă, nu ne ninge, ținem curățenie”, spune mezina familiei.



”E un pic mai rău, dar pe o parte tot e bine. Unii copii stau pe stradă nu au cum stau eu”, mai spune sora cea mare.





”Eu mi-aș dori niște lemne să avem, să nu mai mergem în pădure iarna, să putem să stăm și noi cu copiii pe afară, să ne jucăm”, a mai spus sora mijlocie.



Casa din chirpici în care locuiesc are o singură cameră și aceea foarte înghesuită.



Totuși, cele mici au puterea să spună că sunt alți copii care trăiesc mai rău decât ele.



Nu își doresc jucării, își doresc lemne pentru la iarnă și poate o bicicletă, dar știu că nu se poate.



”Mi-a fost frică să mai umblu cu dosarul la casa de copii, că îmi era frică că îmi ia fetele, le ia în plasament. Am așteptat doi ani de zile ca să pot să ies eu la pensie, să pot să rezolv cu actele pentru ele”, a explicat bunica celor trei surori.

