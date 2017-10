Trei saloane de la Clinica de Pediatrie a Spitalului Judeţean au fost dotate cu mobilier nou

Grație Târgului de binefacere “Să dăruim împreună”

Adio paturi ruginite, lenjerie cârpită și saltele rupte! Trei saloane ale Clinicii de Pediatrie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța au fost dotate cu mobilier nou și arată “ca acasă”. Culori calde, primitoare, paturi comode, scaune, dulapuri și mese noi, grupuri sanitare moderne - toate pentru a face șederea micuților în spital cât mai plăcută. Dotarea celor trei saloane a fost posibilă ca urmare a Târgului de binefacere „Să dăruim împreună”, organizat la inițiativa Consulatului Turciei la Constanța, în luna decembrie a anului trecut. La acțiunea organizată la Casa de Cultură au participat China, Turcia, România, Italia, Liban, Norvegia, Siria și Ungaria. Grație târgului de binefacere, a fost strânsă suma de 19.900 de lei, bani care au fost investiți în dotarea celor trei saloane inaugurate ieri. „Am vrut să facem ceva pentru oamenii acestui oraș și în acest scop am organizat târgul de binefacere «Să dăruim împreună». A fost o acțiune destul de complexă, pentru că, în afară de vânzările de produse, am avut și o tragere la sorți cu premii, spectacole care au implicat anumite cheltuieli. După ce am scăzut toate cheltuielile, suma rămasă a fost de 19.900 de lei”, a declarat Derya Agca, soția Consulului General al Turciei. Prezent la inaugurare, prefectul Dănuț Culețu a spus că speră ca acțiunea consulatelor să fie percepută drept exemplu. „Aș vrea să le mulțumesc domnilor consuli și soțiilor domnilor consuli pentru că au făcut posibilă această donație pentru o zonă din Spitalul Județean. Sper ca acest exemplu să fie urmat și de alte personae, pentru că sunt multe în Constanța care ar putea face acest gest pentru un serviciu de sănătate civilizat pentru copiii noștri”, a precizat Culețu.