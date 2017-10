Trei nave de cercetare într-o expediţie pe Dunăre

Trei nave de cercetare într-o expediție pe Dunăre

Expediția Internațională a Dunării „JOINT DANUBE SURVEY2" se află, până pe 29 septembrie, pe teritoriul românesc. 18 specialiști din țările riverane, dintre care 4 români cercetează în aceste zile Dunărea pentru a găsi cele mai bune metode de îmbunătățire a calității apei și combatere a surselor de poluare. Expediția comună de supraveghere a Dunării este organizată de Comisia Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), sub auspiciile Presedinției României la ICPDR. „Joint Danube Survey 2 – 2007" este cea mai mare expediție de cercetare din lume organizată în acest an. Principalul scop al acesteia este de a produce informații clare privind calitatea apelor fluviului Dunărea și a afluenților, precum și de a conștientiza cetățenii din bazinul Dunării privind importanța protejării și conservării ecosistemelor acvatice ale fluviului și afluenților acestuia. Lansată în ziua de 14 august din localitatea germană Regensburg, expediția a reunit trei vase de cercetare care străbat fluviul Dunărea pe o distanță de 2.375 km, prin 10 țări, până în Delta Dunării. „Rezultatele JDS2 vor oferi informații extinse asupra calității apei din bazinul Dunării", așa cum a precizat Cătălin Anton, purtătorul de cuvânt al Direcției Dobrogea - Litoral „Apele Române". De asemenea, vor fi identificate unele din sursele specifice de poluare care nu au fost clar definite.