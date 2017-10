Trei modele de autoturisme Kia fabricate în 2006, suspecte de defecţiuni tehnice grave

Trei modele de autoturisme Kia fabricate în 2006, suspecte de defecțiuni tehnice grave

Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Constanța a fost informat, recent, asupra unor probleme tehnice ce ar putea apărea la trei modele de autoturisme marca Kia. Prin sistemul european de avertizare rapidă, RAPEX, asupra produselor periculoase în statele membre ale Uniunii Europene, reprezentanții instituției au aflat că în Grecia au fost depistate unele defecțiuni la vehiculele cu motor Kia Carens, Carnival și Sportage fabricate între 20 septembrie și 25 octombrie 2006. Potrivit directorului CRPC, Bogdan Dima, „există riscuri de leziuni pentru că vehiculele afectate au probleme la lumina de frână, existând posibilitatea să nu se aprindă stopul când este apăsată pedala de frână sau, din contră, să rămână iluminat chiar și atunci când pedala de frână este eliberată. În plus, este posibil ca și controlul electronic al stabilității să nu poată fi activat deloc sau să nu poată fi dezactivat, atunci când este apăsată pedala de frână”. Clienții români nu au fost înștiințați Conform informațiilor lui Bogdan Dima, în Grecia, acolo unde au fost sesizate problemele menționate, importatorii au luat măsura de corecție voluntară a autovehiculelor depistate cu defecțiuni de acest gen. „Ceea ce mă neliniștește este faptul că, până în prezent, nu am fost anunțați și nici nu am auzit ca im-portatorii din țara noastră să avertizeze consumatorii asupra riscurilor și să ia vreo decizie de identificare și corectare a eventualelor probleme tehnice la autovehi-culele existente pe piața românească și fabricate în perioada respectivă”, a mai precizat directorul CRPC. În ceea ce privește consumatorii, directorul CRPC le recomandă tuturor posesorilor sau utilizatorilor de autovehicule din cele trei modele marca Kia produse în lotul din septembrie-octombrie 2006 să ia legătura cu importatorul și să verifice dacă acest probleme sunt și la mașina lor. „În mod normal, trebuie să se ia exact aceleași măsuri ca și în celelalte țări din Uniunea Europeană, dar importatorul este cel care decide. În cazul în care acesta refuză colaborarea, vom retrage noi mașinile respective de pe piață și vom aplica sancțiunile prevăzute de lege”, a mai adăugat Bogdan Dima. Importatorii tac mâlc Contactat telefonic, dealer-ul Kia Constanța, SC Raver Service SRL, reprezentat de directorul general Radu Verziu, ne-a precizat că, în conformitate cu contractul de parteneriat încheiat cu importatorul, Kia Romauto București, nu este în măsură să furnizeze informații în legătură cu această situație. „Nu avem abilitatea de a furniza asemenea relații și, în plus, noi suntem dealeri Kia din anul 2008, iar problemele semnalate sunt la mașini fabricate în 2006”, a mai adăugat Radu Verziu. Am dorit să aflăm și poziția importatorului, însă, până la închiderea ediției, nu am primit niciun răspuns de la reprezentanții Kia Romauto București. Motocicletă BMW cu apă în rezervor De asemenea, în sistemul RAPEX au apărut avertizări și asupra unui model de motocicletă BMW fabricată în perioada august 2006 - ianuarie 2008, unde există riscuri de leziuni din cauza pătrunderii apei în combustibil și întreruperii alimentării. În acest caz, depistat în Germania, s-a luat măsura de retragere voluntară de la consumatori a tuturor motoarelor produse în intervalul menționat. Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Constanța a demarat deja o acțiune de control pe această temă, urmând a fi contactați inclusiv reprezentanții Poliției Rutiere, pentru a-i informa asupra problemelor respective.