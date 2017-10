Trei delfini morţi au fost găsiţi, ieri, pe plajele din Eforie, Constanţa şi Mamaia

Trei delfini morți au fost găsiți, ieri, pe plajele din Eforie, Constanța și Mamaia

Organizația non-guvernamentală Oceanic Club a lansat la apă, la sfârșitul săptămânii trecute, ambarcațiunea „Delphis”, în scopul monitorizării bancurilor de delfini aflate în apropierea țărmurilor litoralului. Ceea ce ar fi trebuit să fie o primă misiune de cercetare s-a transformat într-o acțiune de recuperare a cadavrelor delfinilor uciși de plasele de pescuit. Potrivit reprezentanților Oceanic Club, de la începutul anului până în prezent au fost găsiți, pe plaje sau în largul Mării Negre, 29 de delfini morți. Ultimele șase exemplare au fost descoperite în zilele de 21 - 23 iunie, la Eforie și Olimp, în timpul ieșirilor în larg, programate pentru obser-varea și cercetarea bancurilor de delfini. „Din păcate, în locul pro-gramului de cercetare asupra etologiei delfinilor care frecventează apele costiere românești, echipajul a fost nevoit, pe 21 iunie, să intervină pentru recuperarea a două exemplare de marsuini, Phocoena Phocoena, în zona Eforie, decedate în urma prinderii lor în plasele de pescuit tip setcă”, a arătat Răzvan Popescu Mirceni, director coordonator Ocea-nic Club. El a adăugat că în seara zilei de 22 iunie, dispeceratul Direcției Apelor Dobrogea Litoral (DADL) a fost sesizat că în zona stațiunii Olimp se afla cadavrul unui alt delfin. „Echipa noastră a identificat un pui de Tursiops Truncatus, mort ca urma-re a înecului, după ce a fost prins într-o plasă tip setcă”, a arătat reprezentantul ONG-ului. Alți trei delfini morți au fost găsiți în cursul zilei de ieri: în stațiunea Mamaia, în zona Trei Papuci și în dreptul hotelului Belona din Eforie. În încercarea de a evita uciderea altor mamifere, echipajele Oceanic Club, alături de polițiștii de frontieră și lucrătorii DADL „lucrează la iden-tificarea, recuperarea și distrugerea plaselor abandonate sau pierdute în mare, în apele teritoriale ale Româ-niei”, a mai spus Popescu-Mirceni. Programul „Delfini în criză” nu mai are fonduri Numărul delfinilor morți găsiți pe plajele românești se menține în continuare ridicat, după cum arată datele colectate, în ultimii doi ani, de reprezentanții Oceanic Club, de la derularea programului „Delfini în criză”. De menționat că în 2008 au fost descoperite cadavrele a 45 de delfini. Cu toate acestea, Oceanic Club a anunțat că programul „Delfini în criză” este pe punctul de a fi sistat, din lipsă de fonduri. „În prezent, misiunile efectuate sunt susținute exclusiv din resursele membrilor Oceanic Club. Ieșirea pe mare din 21 iunie a costat 1.120 lei, iar fiecare operațiune de recuperare a delfinilor eșuați pe plajă are costuri care se ridică până la 100 lei de delfin. În plus, singura mașină care deservea programul este defectă. Din acest motiv, monitorizările terestre, transportul delfinilor eșuați, precum și al probelor către laboratoarele partenere se fac în funcție de disponibilitatea mașinilor personale ale membrilor organizației”, a afirmat Răzvan Popescu-Mirceni. Recuperarea delfinilor morți, cunoașterea cauzelor deceselor, cât și strângerea de date cu privire la comportamentul lor, rutele de migra-ție și zonele de hrănire se impun pen-tru „a putea elabora și propune un plan viabil și eficient de măsuri în vederea protejării lor”, au arătat repre-zentanții organizației. Pentru fiecare din aceste scopuri este însă nevoie de combustibil, echipamente de pro-tecție de unică folosință, mașini și, nu în ultimul rând, de oameni. „Ne-ar ajuta foarte mult dacă s-ar găsit vo-luntari care să ne sprijine cu tran-sportul”, a arătat Popescu-Mirceni. Cei care doresc să dea o mână de ajutor pot lua legătura cu membrii Oceanic Cluc prin adresa de e-mail oceanic.club@gmail.com sau la numărul de telefon 0744.507.709.