Trei decenii de la prima operație laparoscopică din ţara noastră, efectuată la Constanţa

La 30 de ani distanţă, renumitul medic chirurg Vasile Sârbu îşi aminteşte acele clipe cu lux de amănunte, ca şi cum operaţia s-ar fi desfăşurat chiar acum. Pentru a marca acest moment important, dar şi pentru a menţiona numeroasele avantaje pe care aceste intervenţii le au asupra pacienţilor, specialiştii s-au adunat într-una din sălile de şedinţă ale spitalului, unde au rememorat această zi de 3 decembrie. Alături de profesorul Sârbu, s-au aflat actualii şefi ai secţiilor de Chirurgie I şi II, doctorii Răzvan Popescu, Daniel Costea şi numeroase alte cadre medicale.





În acest spaţiu, dr. Sârbu le-a vorbit despre chirurgia laparoscopică din judeţul Constanţa, din România, care s-a născut aici, pentru prima dată, la malul mării, graţie prieteniei cu dr. Bernard Descottes din Franța, care a făcut tot posibilul ca operaţia aceasta să poată fi realizată la malul mării. Chirurgul a subliniat că, înainte de a se întâlni cu dr. Descottes, făcuse, deja, un curs de laparoscopie la Amiens, în Franţa, şi s-a dus la Brest să se întâlnească cu profesorul Patrick Lozach, care l-a învăţat chirurgia esofagului şi care făcea, printre altele, şi laparoscopii.





„Aşa că, dacă nu era dr. Descottes, probabil că efectuam aceste operaţii mai târziu, pentru că atunci nu aveam trusa necesară pentru aşa ceva, dar el ne-a adus trusa lui. A fost admirabil, când ne-a dăruit instrumentarul necesar”, a spus, plin de emoţii, medicul constănţean.





Despre importanţa zilei de 3 decembrie 1991 a vorbit şi prof. univ. dr. Cătălin Copăescu, unul dintre cei mai cunoscuţi medici chirurgi din România. „Acest moment trebuie consemnat și va rămâne ca o pagină importantă în dezvoltarea chirurgiei invazive. Acum 30 de ani s-au întâmplat primele intervenții chirurgicale cu succes, din inițiativa, efortul și conducerea de la Constanța și le mulțumesc acum. Exemplul a fost preluat, ulterior, și de alte centre în România, din 1991”, a declarat el.





De ce sunt aceste intervenţii deosebite? Pentru că „poți să scoți un organ fără să deschizi corpul”, lucru care s-a întâmplat şi în 1991, când Mariana Naumovici, pacienta de atunci, s-a prezentat la spital pentru a fi operată. Cu această ocazie, dr. Sârbu a precizat că progresul medicinei a dus, desigur, la operații complexe și posibilitatea de externare rapidă a pacientului.





Din 1991, cadrele medicale constănţene au efectuat mii de astfel de operaţii, dar cea de acum 30 de ani a deschis această nouă eră a chirurgiei laparoscopice, a chirurgiei minim invazive. „Am avut norocul de a fi alături de dumneavoastră, deşi, la acel moment, eu eram student al Facultăţii de Medicină al Universităţii Ovidius, pe care aţi întemeiat-o, astfel că mă simt extrem de legat de această clinică şi de activitatea pe care am putut să o avem împreună. În al doilea rând, mă bucur că, iată, după 30 de ani am reuşit să ne vedem, o parte dintre noi, ca să avem o comemorare a acestei minunate zile în chirurgia minim invazivă, şi, pornind de la acea dată, încercăm, de fiecare dată, aşa cum ne-aţi învăţat, să fim mai perseverenţi şi să dezvoltăm aceste tehnici de chirurgie. Aşa am ajuns să ne batem cu celelalte centre puternice, de tradiţie din România, şi, credeţi-ne, suntem pe harta chirurgicală a României”, a declarat dr. Răzvan Popescu.





De asemenea, dr. Daniel Costea a adăugat că, în prezent, doctorii fac tot posibilul să menţină chirurgia constănţeană la un nivel reprezentativ, atât în ţară, cât şi în străinătate. „Toate legăturile pe care dumneavoastră le-aţi avut cu străinătatea au făcut posibilă această introducere a colecistectomiei laparoscopice în România şi suntem mândri de acest lucru”, a încheiat el.





Intervenția realizată de echipa clinicii Chirurgie II, condusă de prof. univ. dr. Vasile Sârbu, a fost un succes şi, în acelaşi timp, a deschis o nouă eră a chirurgiei în România.