Trebuie să vizitezi o clinică pentru implanturi dentare? Iată ce detalii ar trebui să cunoşti!

Trebuie să vizitezi o clinică pentru implanturi dentare? Iată ce detalii ar trebui să cunoști!

Implantologia dentara este acea ramura a stomatologiei care are ca obiectiv imbunatatirea starii de sanatate orala a unui pacient care sufera de afectiuni la nivelul regiunii bucale si care influenteaza in mod direct procesul de masticatie si vorbirea. Totodata, aceste afectiuni influenteaza starea psihica a pacientului, care poate ajuge sa sufere de scaderea stimei de sine si inrautatirea calitatii vietii sociale.In prezent, un implant dentar este una dintre cele mai populare si eficiente solutii de inlocuire a unuia sau a mai multor dinti lipsa.Acestea sunt dispozitive concepute pentru a fi 100% compatibile cu organismul uman si iau forma unor suruburi din titan de inalta calitate, care se introduc in arcada dentara, in locul dintilor extrasi, reusind cu brio sa indeplineasca rolul de radacini ai dintilor naturali.In prezent, clinicile moderne de stomatologie permit inserarea de implanturi dentare la majoritatea pacientilor care necesita o astfel de interventie.Exista, insa, situatii in care aplicarea de implanturi dentare nu este posibila, intrucat riscul de respingere este mai ridicat, motiv pentru care aceasta tehnica de tratare a pacientilor este considerata nepotrivita pentru tratamente imediate.Respingerea unui astfel de tratament de catre medic poate aparea in cazurile in care pacientul sufera de diabet, boli tratate prin citostatice sau radioterapie, osteoporoza, boli psihice severe sau unele boli cronice.Aceste implanturi dentare pot fi efectuate si in anumite situatii enumerate mai sus, daca exista un interval de timp suficient intre implant si tratamentul bolilor de care pacientul a suferit in trecut.De asemenea, exista cazuri in care inserarea de implanturi dentare pot fi contraindicate de catre medic, mai exact persoanelor care nu au implinit varsta de 18 ani sau femeilor insarcinate.Atunci cand se insereaza un implant dentar, medicul trebuie sa aiba in vedere ca acesta sa beneficieze de conditii maxime de stabilitate si sustinere din partea unui os puternic si sanatos.Volumul osos scazut poate fi cauzat de pierderea unuia sau a mai multor dinti. Din acest motiv, inainte de implant este recomandata examinarea structurii osoase, prin analize si radiografii.Daca volumul osos este deficitar si nu poate sustine o astfel de procedura, exista solutii in acest sens si se poate face aditia osoasa. Aceasta procedura auxiliara este una dintre cele mai uzitate tehnici privind inserarea de implanturi dentare.Pentru ca implanturile dentare actioneaza ca radacini ale dintilor, sustinerea si stabilitatea optima ale acestora sunt suplinite prin aplicarea de granule de os bovin in zona interventiei. Granulele sunt tratate special pentru aceasta procedura si au rolul de a forma in timp un nou os, aderand la celelulele osoase ale pacientului.Ce beneficii au aceste implanturi dentare?Printre cele mai importante avantaje pe care ti le ofera procedura unui implant dentar se numara faptul ca:· vei avea din nou parte de dinti complet sanatosi si va fi oprit procesul natural de migrare a dintilor vecini, rezultand eliminarea spatiilor in care se acumuleaza resturi alimentare si a spatiile dintre dinti;· te poti bucura din nou de alimentele preferate, fara dureri, cu o masticatie corecta si fara efecte negative precum dureri de stomac ori tulburari gastrice;· vei putea sa zambesti larg din nou, pentru ca estetica dintilor iti va oferi mai multa incredere in tine decat oricand!Cand vine vorba de sanatate, niciun efort nu este prea mare, asadar atunci cand vrei sa beneficiezi de un tratament extraordinar, apeleaza cu incredere la tehnicile moderne ale Clinicii Stomatologice Dental Excellence.