Treabă ruşinoasă la Constanţa. Doar şase toalete publice funcţionale şi cutii ecologice mizerabile

Treabă rușinoasă la Constanța. Doar șase toalete publice funcționale și cutii ecologice mizerabile

Constanța a găzduit, vara aceasta, numeroase evenimente, pe faleză, pe plajă, în piețe, cu mii de spectatori. Cum natura te cheamă atunci când te aștepți mai puțin, în lipsa unor toalete publice la îndemână, mulți dintre ei s-au descurcat cum au putut. Scările din Piața Ovidiu spre Portul Tomis, gangurile din peninsulă, multe au fost transformate de turiști în toalete în aer liber.În zonă nu există decât o singură toaletă publică, lângă Acvariu, pe faleză, pe la terase sau restaurante angajații strâmbă din nas dacă intri glonț și întrebi de un WC, așa că, forțați de împrejurări, oamenii s-au ușurat pe unde au găsit un pic de intimitate.„Am fost vara aceasta la mai multe concerte pe faleză, ne-am plimbat prin Portul Tomis, prin Piața Ovidiu, dar, dacă Doamne ferește, ai vreo urgență, pur și simplu nu ai unde să te duci. Am ajuns, într-o seară, la toaleta de lângă Acvariu, era foarte aglomerat, se stătea la coadă. Despre toaletele acelea ecologice, în cutii de plastic, nici nu îndrăznim să ne apropiem. Miros de departe, sunt mizerabile. Nu poți să mergi cu un copil acolo. Nici om mare nu ai curaj să intri”, ni s-a plâns Ioana Mircea, din Constanța.Aceeași situație ne-a fost semnalată și în zona plajei Trei Papuci din Constanța, unde, cele patru cabine ecologice erau imposibil de folosit week-end-ul trecut, din cauza mizeriei.„Nici nu este de mirare că unii își fac nevoile în mare. Aici, pe plajă, nu ai unde să mergi. Nu știu când anume se curăță toaletele acestea ecologice, pentru că ele sunt permanent murdare. Probabil că și oamenii sunt de vină, dar, dacă s-ar igieniza zilnic nu ar fi asemenea mizerie”, ne-a spus o turistă.Contracte de asociere pentru trei grupuri sanitareConducerea Direcției Piețe, Târguri și Oboare din cadrul RAEDPP Constanța confirmă că în Constanța nu sunt încă funcționale toate grupurile sanitare publice. Pentru două dintre ele nu se găsesc doritori care să le administreze. Însă celelalte sunt dispersate în tot orașul, mai ales prin piețe și zone aglomerate. Toaletele ecologice se află sub directa coordonare a Primăriei Constanța, iar, până la închiderea ediției, nu am primit un răspuns oficial vizavi de igienizarea lor.„Noi avem grupuri sanitare publice în mai multe locații. Pentru trei dintre ele, avem contracte cu diverse societăți. Este vorba despre grupul sanitar din zona Cazino, cel din zona Tomis II – parc și grupul sanitar din Parcul Arheologic, de la primărie. Acestea sunt cu contracte de asociere”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Direcției Piețe, Târguri și Oboare, Ion Ciobanu.Potrivit acestuia, două toalete publice sunt închise din cauză că nu a participat nimeni la licitațiile de închiriere. „La Pasajul Tomis și în Piața Ovidiu, sunt două grupuri pe care le-am modernizat, să poată fi deschise, dar nu avem contracte. Le-am scos de mai multe ori la licitație publică, așa cum facem cu orice spațiu pe care îl avem, conform regulamentului de funcționare al RAEDPP-ului și nu vine nimeni nici măcar să se înscrie la licitație. Noi le-am reparat, ele sunt gata. Am investit destui bani după ce le-am preluat de la foștii chiriași. Și periodic se publică spre licitație”, ne-a spus Ion Ciobanu.Probleme sunt și la Piața Abator. „Acolo am avut un contract de asociere, partenerul nostru a intrat în lichidare și acum suntem în curs de preluare a obiectivului, pe care, probabil, ulterior îl vom scoate la licitație. Nu suntem încă proprietari cu acte în regulă asupra pieței care s-a construit. Am avut contract pe toată piața, inclusiv pentru grupurile sanitare, dar, din cauza falimentului firmei, acum suntem într-un colaps. Trebuie să facem o intabulare, dar procedurile durează”, a explicat directorul de la Piețe.Încasări mari în Piața GrivițeiÎn ce privește grupul sanitar din Piața Griviței, acesta a fost renovat recent și încasările din taxă sunt considerabile pentru bugetul direcției. „Și aici am avut un contract de asociere cu o firmă, care nu și-a îndeplinit prevederile contractuale și nu am mai prelungit. Atunci am găsit o soluție foarte rentabilă pentru noi, cu administratorii din piață și cu personalul de serviciu, să deservim și acest grup sanitar. Am băgat bani în el, am schimbat scaune, capace, savoniere, instalația electrică și este bun acum. Încasăm taxa de 1,5 lei, tarif aprobat de Consiliul de Administrație al RAEDPP, și am ieșit pe plus bine, în sensul că am încasat chiar de șapte, opt, chiar de nouă ori mai mult pe lună față de cât încasam prin contractul de închiriere. Am adus astfel, o sumă în plus la bugetul regiei și al direcției noastre”, a completat Ion Ciobanu.Restaurante și teraseîn loc de toaleteCel de-al optulea grup sanitar aflat în administrarea RAEDPP este cel de la Piața Pescăruș, însă acolo nu prea este aglomerație.„Acesta se află într-o piață mică, unde nu prea avem nici comercianți la tarabe, doar un spațiu închiriat, și cine vine prin zonă, foarte rar îl folosește. Dar el este deschis și funcțional”, a adăugat directorul din cadrul RAEDPP.Despre celelalte două foste toalete publice, din parcul de la Gară și din parcul Teatrului „Oleg Danovski”, reprezentanții regiei ne-au explicat că imobilele au fost vândute cu totul, cu mulți ani în urmă și, între timp, li s-a schimbat destinația, fiind transformate în restaurante și terase.