Tratamentul fără interferon, disponibil la Constanţa

Tratamentul fără interferon, disponibil la Constanța

Începând de săptămâna viitoare, pacienții care suferă de hepatită cronică virală C sau ciroză hepatică vor putea solicita vouchere de tratament puse la dispoziție de CJAS. Pentru întocmirea dosarului de aprobare pentru tratamentul fără interferon, pacienții trebuie să se adreseze medicilor de specialitate care se află în relație contractuală cu casa de asigurări din Constanța. Dosarul întocmit va fi retrimis apoi la CNAS. Comisia de specialitate a instituției va analiza dosarele depuse în vederea aprobării și va verifica dacă acestea corespund criteriilor de eligibilitate.Decizia comisiei va fi comunicată pacientului de către casa de asigurări de sănătate unde acesta a depus dosarul.„Începând de săptămâna viitoare, pacienții pot solicita voucherele pentru investigațiile necesare a fi depuse la dosarul pentru aprobarea tratamentului fără interferon. Consider că accesul la această nouă terapie este un pas important, extrem de necesar pentru această cate-gorie de bolnavi. Sper ca anul viitor să putem extinde tratamentul fără interferon al hepatitei C și la stadiul F3", a declarat Vasile Ciurchea, președintele CNAS.