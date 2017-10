Tratamente şi relaxare SPA, la Sanatoriul Balnear Mangalia

Tratamente și relaxare SPA, la Sanatoriul Balnear Mangalia

După ce Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia a fost închis pentru o scurtă perioadă, pentru reparații și modernizări, conducerea unității anunță că pacienții sunt așteptați, de luni, 10 februarie, la tratament și cure SPA. Ofertele pregătite sunt extrem de generoase, astfel încât să fie accesibile unei game cât mai largi de pacienți.Situat în imediata apropiere a plajei, cu două unități de cazare, Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia dispune de o gamă de oferte balneoclimaterice și SPA de nerefuzat. Unitatea medicală a fost închisă în ultima perioadă, pentru a se efectua reparațiile și modernizările anuale, însă pacienții sunt așteptați din nou la tratament. „Unitatea medicală a fost închisă pentru o scurtă perioadă, pentru a realiza reparațiile de rigoare. Astfel, am curățat bazinele de combustibil care lasă reziduuri pentru ca centrala să funcționeze mai bine, am zugrăvit cele două piscine cu apă sulfuroasă și apă de mare, băile subacvale, bucătăria, magazia de alimente și urmează să curățăm decantoarele de nămol la ambele pavilioane. Cât privește modernizarea unității, am schimbat, în 12 dintre camere, mobilierul, televizoarele, parchetul, perdelele și draperiile. Avem în vedere ca, în perioada următoare, să semnăm contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate și să începem promovarea pachetelor de tratament la târgurile de turism din țară și străinătate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia, Viorel Pascaru. v v vÎn perioada februarie - aprilie 2014, pacienții asigurați beneficiază de o serie de oferte de tratament. Astfel, pentru pacienții asigurați, prețurile pentru o zi, de persoană, sunt cuprinse între 50 și 70 de lei. Pentru 50 de lei pe zi, se oferă cazare - un loc în cameră triplă, masă pensiune completă și patru proceduri de tratament, din care una hidro. Pentru 60 de lei pe zi, se oferă toate cele trei mese, patru proceduri și cazare un loc în cameră fără balcon și cu vedere spre oraș, iar pentru 70 de lei pe zi, cazarea se face în camere cu balcon și vedere la mare. Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile. Cât privește ofertele SPA, conducerea sanatoriului susține că, de obicei, acestea sunt cerute de pacienți mai ales în sezon, când aceștia vin la tratament, însă pachete speciale se pot achiziționa pe tot parcursul anului. De exemplu, din ianuarie și până în aprilie, un pachet wellness-SPA se poate încadra între 15 și 50 de lei, iar un pachet care să cuprindă masaje cu uleiuri aromatice, saună, acces la piscină sau tratamente cosmetice se poate încadra între 100 de lei și 1.000 de lei.