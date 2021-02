Tratamente de recuperare pentru constănţeni. „La noi oamenii nu plătesc”

Dacă în anii trecuţi, numărul bolnavilor care le treceau pragul era mai mare, Covidul i-a ţinut un pic la distanţă pe unii pacienţi. „Numărul pacienţilor a fost mai redus în ultimul an, din cauza situaţiei epidemiologice în care ne aflăm, dar sunt pacienţi. Lucrăm la capacitate maximă, în condiţiile impuse, cu distanţare între ei şi facem programări pentru lunile următoare. Bineînţeles, sperăm să revenim la o situaţie normală cât mai curând, pentru că solicitări avem tot timpul. Lumea are nevoie de noi, mai ales că aceasta este singura bază de tratament de recuperare de stat, care face procedurile exclusiv prin Casa de Asigurări de Sănătate. La noi, oamenii nu plătesc, dar facem şi tratament la solicitarea pacientului, în sensul că, dacă are o afecţiune şi nu este asigurat, îşi poate plăti procedurile”, a explicat medicul.





Ca să poată beneficia de tratament, pacienţii se vor prezenta la consultaţie cu bilet de trimitere de la medicul de familie/specialist pentru recuperare/reabilitare. În baza acestuia vor beneficia de consultaţie şi proceduri.





Chiar dacă cele două spaţii de recuperare sunt dotate, o veche dorinţă a cadrelor medicale este, ca în municipiul Constanţa să existe o bază de tratament în incinta Policlinicii nr. 2, aşa cum am avut în urmă cu ani de zile. „Există un proiect în acest sens şi eu sper să se înceapă amenajarea acestei baze. Sunt convinsă că va fi cea mai frumoasă bază din oraşul Constanţa. Între timp, oamenii se pot trata în intervalul 7.00-15.00 în spaţiul deja existent. Eu sper că nu se va renunţa la acel proiect, pentru că ar fi mare păcat”, a completat dr. Ciobotaru.





În ambele puncte de lucru, există bolnavi, care vin, zi de zi, pentru a-şi face procedurile recomandate de către medicul specialist. Cum ne aflăm în plină pandemie de coronavirus, se lucrează numai pe bază de programări şi fiecare pacient în parte trebuie să-şi respecte ora, toţi sunt termoscanaţi şi evaluaţi, înainte de a intra în sălile de tratament, pentru a nu exista riscul de a îmbolnăvi şi alte persoane. Desigur, ambele puncte de lucru sunt încadrate cu medici, aparatura există.Ca patologie, ne-a declarat şeful secţiei, dr. Camelia Ciobotaru, predomină reumatismele degenerative, gen artroze, afecţiunile post traumatice. Ca proceduri, se fac parafină, termoterapie, duşuri subacvale, băi galvanice, toate formele de curent electric, masaj, kinetoterapie.