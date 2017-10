Transplantul de celule pancreatice nu este o soluţie pentru diabetici

Transplantul de celule pancreatice nu este o soluție pentru diabetici

La nivelul județului Constanța există aproximativ 13.000 de bolnavi de diabet. Câteva sute dintre ei sunt dependenți de insulină. Mulți și-ar dori poate un transplant de celule pancreatice. Numai că unii specialiști consideră că transplantul nu este o soluție, cel puțin momentan. De fapt, spun specialiștii, transplantul de celule pancreatice nu vindecă diabetul. Diabeticii dependenți de insulină devin, după efectuarea transplantului, dependenți de imunosupresoare. Aceste substanțe se procură foarte greu și sunt și foarte scumpe. Practic, spun medicii, pacienții schimbă injecțiile cu hapurile. Mai mult decât atât, imunosupresoarele scad imunitatea organismului. Așa se întâmplă peste tot în lume, indiferent de metoda folosită la transplantul de celule pancreatice. Un transplant de celule pancreatice ar putea fi o soluție doar în cazul unor pacienți care au nevoie de mai multe transplanturi și, pe lângă toate acestea, mai au și diabet. Foarte greu sunt de găsit și donatorii. Pentru un transplant de celule pancreatice este nevoie de trei - patru donatori. Metoda transplantului de celule pancreatice la pacienții cu diabet a fost prezentată în 2000. Dr. James Shapiro a eliminat necesitatea folosirii insulinei la unii pacienți cu diabet zaharat, dar pentru majoritatea beneficiile au fost doar pentru scurtă durată de timp. Dr. Shapiro a declarat că celulele transplantate nu mai funcționează, deoarece majoritatea transplantaților au murit, se arată într-un articol publicat în The New England Journal of Medicine.