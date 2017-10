Trăiesc cu spaima-n sân! "Am putea rămâne fără căldură"

2

Doar pentru tineri

Dragi tineri,ma adresez tinerilor,celor nascuti dupa anul 1989,pentru ca parintii lor sunt uituci.Pe un batran nu poti sa-l scoti din ale lui.Pe la inceputul anilor '80 ,cand primele semne ale crizei alimentare isi faceau aparitia,presa si televiziunea comunista ne explica,aproape zilnic,ca nu se gaseste ulei,zahar si carne in alimentare din cauza celor care isi fac provizii peste masura.Presa dadea numeroase exemple si poze cu "indivizi nehaliți,speriati de foamete" care goleau rafturile alimentarelor.Kilograme de carnatii stateau agatati in bucatariile "nesimtitilor".Sute de sticle de ulei erau inghesuite in rafturile lor. Tribunalele incepuse deja sa-i judece pe "nesimtiti".Eu,un tanar pe atunci,dadem vina pe batrani si pe "nehaliti" atunci cand gaseam alimentara goala.Aveam cam 30 de ani si incepusem deja sa-i urasc pe "mosii" si pe "babele" fara ocupatie.Am crezut ca scap de minciunile bolsevice.Uite ca dupa 30 de ani presa,probabil ca si televiziunea locala,spune ca voi stati in frig si daca nu ati stat,veti sta in frig din cauza datornicilor la RADET.Toata lumea isi indreapta acum atentia asupra "nesimtitilor" care nu-si platesc intretinerea.Directorul RADET pune gaz pe foc pentru ca-i convine.Primarul Fagadau tace si spune in gandul lui: "Intărâtă-i Doamne !".Ura si dispretul intre noi se revarsa din nou.Ne scuipam pe casa scarii,ne injuram pe strada.Din cauza datornicilor la RADET o ducem noi greu.Dar,nimeni nu vede ca zilele astea se coace o lege care-ti interzice sa te debransezi de la RADET.Primaria are voie sa majoreze pretul caldurii cand vrea muschiul ei dar tu nu ai dreptul sa renunti la RADET.Din cauza asta veti avea datornici la intretinere din ce in ce mai multi.Popa iti da caldura,Popa iti taie caldura,Popa iti vinde casa,Primaria te controleaza la banuti.Voi din Parlament,Primarie,RADET si unele asociatii de proprietari va jucati cu focul.Aveti grija pana unde intindeti coarda.