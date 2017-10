„Trăiesc“ cu 13 lei pe lună

Nu-și mai fac planuri de viitor, poate că nici nu și-au făcut vreodată. Se mulțumesc cu ziua de azi, chiar dacă sunt momente când spun că le-ar fi fost mult mai ușor să fi părăsit această lume. Sunt vârstnicii de la țară. Îmbătrâniți de povara muncii și a sărăciei, dar insuficient de bătrâni pentru a primi pensia de la stat. Nu lucrează, nu sunt angajați, mulți nici nu au fost vreodată. Iar singurul lor venit este ajutorul social de la primărie. Odată cu sosirea primăverii și reluarea muncilor agricole, primarii din multe localități din județ au decis acordarea a numai 10% din ajutoarele sociale pentru persoanele defavorizate. Măsura ar trebui să îi stimuleze pe mulți dintre beneficiari să-și caute un serviciu, să meargă la muncă, dar unii dintre ei chiar nu pot. Nu vorbim despre cei în putere, ci despre bătrânii aceștia care nu au atins încă vârsta de pensionare, dar nici nu mai pot munci sau face naveta zilnic. Am întâlnit-o pe Niculina Dumitrașcu pe una dintre ulițele din Satu Nou. Gârbovită, necăjită, nici nu ne-am gândit că are mai puțin de 70 de ani. Curând am aflat că avea 58 de ani, însă vremea și greutățile i-au marcat nemilos chipul. Era supărată: tocmai luase ajutorul social - 13 lei. „Cum să trăiești cu banii ăștia? Nici de medicamente nu îmi ajung, că acum nu ne mai dă nici compensate”, și-a vărsat oful femeia. „Soțul meu este bolnav de plămâni. El are o pensie de 350 de lei. Zilele trecute i-a fost rău și am dat doi lei și jumătate pe zece pastile de Paracetamol. Ce era să fac? Trebuia să îi iau. Noroc că avem un petec de pământ și nu murim de foame. Avem și câteva păsări prin curte. Eu am muncit pe la IAS, dar nu am avut bani să mă duc să scot vechimea. Nu primesc decât aju-torul social, pe care ni l-au micșorat acum. Nici la sapă nu te mai ia nimeni să muncești. Înainte mă mai duceam, mai luam 30 de lei pe zi. Dar acum nu mai are lumea bani. Preferă să sape singuri. Acum doi ani am căzut și mi-am rupt piciorul. M-a operat. Mi-a pus tijă și opt șuruburi. Mai bine muream atunci, scăpam de tot chinul acesta”, ne-a mai spus Niculina Dumitrașcu. „Stai pe bătătură și nu ai ce să pui în oală” Aceeași senzație de lehamite am întâlnit-o la toți sătenii. Sunt necăjiți și îi îngrijorează vremurile ce vor veni. „Și-așa ne descurcăm foarte greu. Abia dacă avem ce mânca. Dacă ne impozitează pensiile cum zic ăștia, cu nu știu cât la sută, o să fie foarte grav”, s-a plâns și Nicolae Gheorghiu. Sunt oameni simpli, care nu înțeleg mare lucru din măsurile de austeritate pe care le-a propus Guvernul și discutate îndelung la fiecare colț de uliță. La fel de pesimiști sunt și cei puțin mai tineri, dar a căror singură sursă de venit este ajutorul social de la Primărie. „Nu avem de muncă. Suntem vai de capul nostru. Noi vrem să muncim, dar nu avem unde. Iar la vie dacă te duci și muncești nu-ți dă banii nici la trei luni, nici la șase luni. Nu avem nici pământ. Mai bine mor decât să fur”, ne-a zis Tudor Stoica, tatăl a doi copii. Ne arată spre o femeie de lângă el: „Uite, acum două zile a vrut să se arunce în canal. Nu mai știa ce să facă. Mi-au trebuit două ore să o conving să nu facă asta”. Ioana Marin are o fată pe care o crește singură. Nu găsește de muncă, așa că trăiesc amândouă din ajutorul social și alocația copilului. „Stai pe bătătură și nu ai ce să pui în oală. Unde să găsești serviciu aici, la noi? Acum am strâns mușețel și mă duc cu el la piață, la Constanța. Mai scot și eu un ban. O să mă duc și cu floare de soc”, a spus femeia. Serbare câmpenească din sponsorizări Primarul din Mircea Vodă, Dumitru Dedu, a confirmat, pentru „Cuget Liber”, că a redus ajutorul social la 10% pe perioada primăverii și a verii. „Le-am dat integral pe lunile ianuarie, februarie și martie, apoi doar 10% pentru cei apți de muncă. Doar dacă aduc certificat de la medic pot primi toți banii. De asemenea, în octombrie, noiembrie și decembrie le vom da tot integral. Deocamdată am tot căutat să convingem investitorii din zonă să angajeze dintre oamenii din sat. Chiar marți avem o întâlnire la căminul cultural cu reprezentanții unei fabrici de mobilă care vor 40-50 de persoane. Mai sunt și ferme în jur, dar trebuie să vrea și ei să muncească. Eu le-am spus să se ducă și pe mult și pe puțin, tot mai bine decât deloc”, a declarat primarul. Până să înceapă munca, însă, locuitorii vor avea parte sâmbătă, 22 mai, de o serbare câmpenească prilejuită de Zilele comunei. Nu vor lipsi programul artistic și nici artificiile. „Toate cheltuielile sunt plătite din sponsorizări de la investitorii din zonă. Noi nu am folosit niciun leu din bugetul comunei”, ne-a mai precizat Dumitru Dedu.