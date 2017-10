Tragerea specială Loto 6 din 49 a verii

Dacă jucați la loto în acest week-end aveți șansa să deveniți milionari în euro. Duminică, pe 12 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.La Loto 6 din 49, la categoria întâi, reportul depășește 10,5 milioane de lei, adică mai mult de 2,35 milioane de euro). În plus, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei întâi cu suma de 200.000 de lei. La Noroc a rămas în joc un report cumulat în valoare de peste 2,9 milioane lei, adică aproximativ 650.000 de euro. La Joker, la categoria întâi, se înregistrează un report în valoare de 673.000 lei, adică mai mult de 150.000 euro, iar la Noroc Plus, reportul categoriei întâi este de aproximativ 82.000 lei (peste 18.100 de euro).De asemenea, la Loto 5 din 40, se înregistrează un report în valoare de peste 50.670 lei, iar la Super Noroc, la categoria întâi, reportul este de peste 146.780 lei, adică mai mult de 32.760 de euro.La tragerea Joker, de joi, a fost câștigat premiul la categoria a doua, în valoare de 37.214,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Dorohoi, județul Botoșani, și a fost completat cu două variante simple la Joker și o variantă la Noroc Plus.