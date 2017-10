TRAGEDIE. Peste 200 sute de câini îngropaţi de vii la Lehliu (VIDEO)

TRAGEDIE. Peste 200 sute de câini îngropați de vii la Lehliu (VIDEO)

Miercuri, 08 Februarie 2012.

Acoperișul adăpostului a cedat din cauza zăpezii și a căzut peste cei 230 de câini. Până acum nu se știe câte animale și-au pierdut viața și câte sunt îngropate în zăpadă, scrie Realitatea.net.După ce sâmbătă voluntarii reușiseră să dezgroape o parte dintre cuștile câinilor care erau acoperite de zăpadă, o nouă tragedie aduce adăpostul de la Lehliu în atenția tuturor. Acoperișul adăpostului, încărcat de zăpadă, a căzut peste căței. Până în acest moment nu se știe câte animale au murit sub acoperișul căzut și câte se află încă îngropați în zăpadă. Viscolul și ninsoarea de săptămâna trecută au făcut ca zăpada să acopere toate cuștile și patru dintre animale au murit sufocate și înghețate."230 de câini au fost îngropați de vii în zăpadă. Am primit vestea de la muncitorii care au dormit peste noapte acolo. Este nevoie de foarte mulți voluntari. E dramatic ceea ce se întâmplă. Știm că ar fi nevoie de o volă. Și animalele suferă", a declarat Alina Ciobanu, unul dintre voluntari.Adăpostul de la Lehliu are nevoie urgentă de ajutor, fiind nevoie de voluntari dispuși să ajute la deszăpezirea animalelor și la salvarea lor. Drumul către adăpost va fi, cel mai probabil, deschis până în seara zilei de miercuri.Adăpostul arăta astfel săptămâna trecută.