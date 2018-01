Tragedie fără margini! Şi-a ţinut bebeluşul în braţe, apoi a murit…

De la extaz, la agonie

Tragedie fără margini! Și-a ținut bebelușul în brațe, apoi a murit…

O mămică în vârstă de 35 de ani a decedat la scurt timp după ce a adus pe lume un băiețel într-un spital privat din Constanța. Inițial, totul părea a se desfășura în condiții normale și nimic nu prevestea tragedia ce va urma. Femeia a ales să nască pe cale naturală, asta după ce, în urmă cu aproximativ patru ani a mai avut o naștere prin cezariană. Problema a apărut la doar câteva minute de la naștere, când Teodora Mocanu, din Slobozia, a suferit o ruptură de uter care i-a fost fatală.Medicii de la spitalul privat au încercat s-o restabilească, iar în momentul în care au văzut că hemoragia nu mai poate fi controlată, au transferat-o imediat la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Din păcate, a ajuns în Unitatea de Primire a Urgențelor, iar în următoarele cinci minute direct în sala de operații, eforturile cadrelor medicale au fost în zadar.Femeia a suferit alte trei stopuri cardio-respiratorii, după celelalte cinci pe care le făcuse deja în drum spre spital, iar viața ei nu a mai putut fi salvată.Din nefericire, tânăra a lăsat în urma ei doi copii și un soț îndurerat, care va fi nevoit să își crească de unul singur copilașii.Medicii spun că, în timpul intervenției, placenta femeii s-ar fi lipit de operația de cezariană, iar în momentul în care s-a dorit îndepărtarea acesteia, uterul s-a rupt și i-a provocat o hemoragie puternică.Deși este sănătos, bebelușului adus pe lume nu-i va rămâne decât o singură amintire cu mama sa, aceea din primele sale minute de viață, când mămica a reușit să-l țină strâns la piept, pentru câteva minute.Precizăm că totul a început pe 23 ianuarie, în jurul orei 10.00, atunci când Teodora și soțul ei au plecat de acasă către spitalul privat din Constanța, acolo unde tânăra era programată să nască. La ora 00.25, Teodora a adus pe lume un copil perfect sănătos, pe cale naturală.„Ea nu era pregătită să moară!“Prietenele ei din Slobozia spun că Teo era o fată extraordinară, plină de viață, optimistă, sociabilă și mai ales o mamă exemplară pentru copilul ei.„Ea nu era pregătită să moară... Era o luptătoare, un om minunat, care ne-a ajutat foarte mult la centrul pentru autism. De-a lungul timpului, ea s-a implicat foarte mult în lucrul cu copiii”, au declarat acestea.Femeile spun că Teodora nu avea probleme de sănătate, dar că a avut, totuși, o sarcină cu mici complicații, a stat mai mult la pat, de altfel ca și la prima sarcină. Mai mult decât atât, înainte de a intra în sala de nașteri, Teodora a filmat salonul în care era internată și i-a trimis soțului ei imaginile.„Totul a fost ok. Ea a văzut copilul, l-a luat în brațe, l-a pupat, iar apoi medicii l-au luat ca să-l spele, să-l cântărească etc. Era foarte fericită, era conștientă și chiar făcea glume cu doctorii și cu mine. La un moment dat, însă, i-a rugat să facă o pauză. Domnul doctor s-a uitat la ceas și a zis că trecuseră 40 de minute și a fost de acord să facă o pauză”, a declarat soțul femeii.La scurt timp, la îndemnul Teodorei, el a plecat să vadă ce mai face bebelușul și când s-a întors în sala de operații, toată echipa medicală era în alertă.„Am auzit-o pe doamna doctor când a început să țipe că nu mai are tensiune și că face stop cardiac”, a mai spus bărbatul.Bebelușul, stare generală bunăLa rândul lor, reprezentanții spitalului privat au declarat că bebelușul s-a născut la ora 00.26, cu greutatea 2.600 kg și un scor Apgar de 8-9, cu adaptare neonatală bună. La acest moment, nou-născutul are o stare generală bună și se află sub supravegherea specialiștilor secției de Neonatologie.Referitor la evoluția travaliului și a nașterii, acestea au decurs normal, sub atenta monitorizare a parametrilor vitali materni și fetali de către echipa medicală.„În situația dată, vorbim despre un sindrom hemoragic supra-acut post-partum, determinat de o anomalie placentară rară, complicație ce nu poate fi decelabilă antepartum, cu prognostic foarte grav. Sindromul hemoragic este principala cauză de mortalitate maternă conform ghidurilor clinice de Obstetrică-Ginecologie și statisticilor Organizației Mondiale a Sănătății. Hemoragia post-partum este o complicație care poate să apară atât în cazul femeilor care nasc natural, cât și prin operație cezariană. Urmare a apariției acestei complicații severe, echipa medicală a efectuat toate manevrele și procedurile impuse în acest caz și s-a decis transferarea pacientei la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, din cauza complexității și gravității cazului și nevoii de implicare a unei echipe multidisciplinare”, au explicat reprezentanții Spitalului Privat „Isis”.Ei au mai spus că, pe parcursul monitorizărilor prenatale, inclusiv în cadrul episodului de spitalizare actual, au fost discutate cu pacienta modalitățile de naștere, cu prezentarea beneficiilor și riscurilor aferente fiecăreia, pacienta alegând informat o naștere naturală pe uter cicatricial post-cezariană.Un efort extraordinar pentru salvarea pacienteiReferitor la acest caz, șeful secției Obstetrică-Ginecologie I din cadrul SCJU, dr. Vlad Tica, a declarat că, în primul rând, este vorba despre o condiție foarte gravă care poate apărea în cazul unui uter cicatricial. Pacienta a ajuns la unitatea sanitară la ora 2.35, iar la ora 2.40, a intrat în sala de operație, după o reechilibrare, pentru că „a existat o necesitate de reechilibrare și un dubiu asupra capacității organismului de a rezista unei operații”.Intervenția a fost realizată cu o echipă complexă. De asemenea, s-au alocat resurse foarte importante acestui caz: 15 unități de sânge, nouă factori de coagulare, 19 unități de soluții perfuzabile, trei unități de trombocite, antibiotice de ultimă generație, albumină umană. Altfel spus, s-a făcut un efort extraordinar pentru această pacientă, care, din păcate reprezintă un caz nefericit.„Indicația de operație cezariană după o alta nu există. După o cezariană în anumite condiții de securitate și dacă nu există alte probleme, se poate naște pe cale naturală. Medicul anestezist de la spitalul privat a scris în foaia de observație informații despre starea pacientei și a vorbit cu șeful de gardă de la noi și lucrurile s-au întâmplat foarte repede. De ce s-a rupt uterul? Pot exista mai multe cauze în care uterul se poate rupe. În primul rând, există un procent de ruptură uterină la nașterile vaginale după cezariană. Aceste condiții pot fi contracțiile uterine, un copil foarte mare, o malformație etc. Apoi, o cicatrice după o operație de cezariană orizontală se poate rupe și după inserția placentei, care este anormală. Oricum, este clar că o hemoragie în post-partum poate omorî pacienta într-un timp foarte scurt”, a explicat dr. Vlad Tica.