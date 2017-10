Traficul rutier, interzis în Peninsulă!

4

Opriti dezastrul

Salvati centrul istoric.Salvati memoria cetatii. Salvati,trecutul prezentul si viitorul orasului. Mazare daca vrea un Las Vegas,sa-l construiasca in Balta Brailei sau in parloaga Baraganului.Americanii au gasit o solutie pentru destrabalatii lor,i-au trimis sa investeasca in pustiul Nevada."Echipa mea" sa investeasca in pustiul Baraganului,nu in centrul unui oras milenar.Daca sapi in Peninsula,dai de un zid antic sau de o comoara istorica.Azi vrea sa construiasca un pasaj subteran in inima cetatii,maine va construi un aqualand in cetatea Histria,pentru pescarii din zona.Stimata Florentina Dumitrov,vrem sa aflam ce pregatire au cei care au initiat acest proiect si cei care-l aproba.Unul din ei a fost sincer,a declarat in public ca scoala l-a chinuit dar a invatat si el ceva ca sa nu ajunga un natarau.Nu stiu daca a ajuns natarau dar stiu ca a ajuns un primar incult si fara chef de treaba.Nu-i lasati pe fotbalisti,pe boxeri sa pe revolutionarii de meserie sa-si dea cu parerea despre urbanism,istorie sau arheologie.Unde sunt intelectualii Constantei ? Ajunge,timp de 70 de ani,nataraii au facut ce au vrut ei in tara asta.