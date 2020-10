Trafic restricţionat, în staţiunea Mamaia

Astfel, pentru siguranţa participanţilor la eveniment, încă de ieri, de la ora 14.00, şi până duminică, 4 octombrie, la ora 14, a fost restricţionat accesul în parcarea din zona hotelului Rex. Sâmbătă, între orele 6.00 şi 17.00, se va bloca total bulevardul Mamaia, pe cele trei benzi de circulaţie pe sensul de mers dinspre Năvodari către Constanţa, pe porţiunea precizată mai sus. „Traficul spre Constanţa se va realiza pe banda de la axul drumului de pe sensul opus. Delimitările vor fi asigurate cu garduri de protecţie”, precizează reprezentanţii Primăriei Constanţa.





Cea de-a XII-a ediţie a competiţiei H3RO by Trichallenge este găzduită şi anul acesta de staţiunea Mamaia. După 12 ani, H3RO a devenit cel mai mare triatlon din Europa de Est şi a fost gazda a trei cupe europene, ajungând astfel pe harta mondială a triatlonului. Evenimentul este organizat de ACS Smartatletic, în parteneriat cu Primăria Constanţa.



Sâmbătă, de la ora 9.00, va avea loc proba SuperSprint. Câștigătorii probei open, cât și câștigătorii categoriei de vârstă vor fi campioni naționali. Proba Sprint care reprezintă și Campionatul Național de triatlon Sprint sub licența FRTRI va începe la ora 9.10, iar de la ora 9.45 se va desfășura proba Olimpică (Standard). Cursele pe distanță Half (medie) sunt programate la ora 10.45, cut off time înot și bicicletă ora 16.00. Startul probei de înot se va da pe plaja din fața hotelului Rex, iar proba de alergare, în zona de promenadă delimitată de hotelul Rex și hotelul Iaki.





Traficul va fi resticţionat sâmbătă, 3 octombrie, pe bulevardul Mamaia, în staţiunea Mamaia, pe toate cele trei benzi de circulaţie dinspre Lacul Siutghiol, între hotel Voila Holiday şi restaurantul On Plonge Junior. Măsura a fost luată ca urmare a organizării competiţiei H3RO.