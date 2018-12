Tradiţii şi superstiţii de Anul Nou. Ce trebuie să faci ca să îţi meargă bine în 2019

Tradiții și superstiții de Anul Nou. Ce trebuie să faci ca să îți meargă bine în 2019

Lăsând 2018 în urmă, cu toții ne gândim deja la anul ce vine peste câteva zile și ne dorim ca să fie mai bun, mai îmbelșugat, mai bucuros, mai fericit. Cum românii sunt superstițioși de fel, pentru a avea noroc în Noul An, mulți dintre noi ținem cont de unele sfaturi din bătrâni care se spune că sunt aducătoare de noroc.„Potrivit tradiției populare, dacă în noaptea dintre ani va fi lună plină, Anul Nou va fi unul spornic, iar dacă cerul va fi senin, va fi un an secetos. În tradiția populară se mai spune că dacă pe 1 ianuarie, va fi ger și zăpadă mare sau se pune chiciură pe pomi, anul va fi unul mănos și vor fi multe cununii, iar dacă «vremea este moale», vara va fi fără arșiță. Umezeala și ceața prevestesc boli. Totodată, de Anul Nou, grâul pus la încolțit de Sfântul Andrei oferă indicii foarte importante despre sănătatea celui care l-a semănat, dar și despre recolte”, povestește Maria Magiru, directorul Muzeului de Artă Populară din Constanța.Însă, ce trebuie să facem pentru ca să ne meargă bine? Printre superstițiile și obiceiurile de sfârșit de an se numără dansul în aer liber pentru sănătate și noroc, umplerea portofelelor cu bani, pentru un an prosper. De asemenea, este bine ca Revelionul să ne prindă cu haine noi pentru ca să primim cât mai multe cadouri în următorul an.Roșu este culoarea veseliei și a dragostei, așa că obiceiul spune că dacă ne îmbrăcăm în roșu de Noul An vom avea un nou an norocos și plin de iubire. În noaptea dintre ani și pe 1 ianuarie nu se plânge. Tradiția spune că aceia care plâng în prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste.În numeroase zone, oamenii nu împrumută bani, bijuterii sau alte obiecte de preț în prima zi din an și nici nu plătesc datorii sau taxe, nu duc gunoiul și nu oferă daruri, toate acestea fiind semne de sărăcie în anul ce abia începe. Unele persoane obișnuiesc ca, la cumpăna dintre ani, să lase toate ușile și ferestrele deschise pentru ca anul vechi să plece imediat și să facă loc celui nou.Pahare și farfurii pline și sărutul de sub vâscÎn plus, se spune că, pentru un an îmbelșugat, este bine ca la miezul nopții pe masă să fie pahare și farfurii pline, iar fiecare membru al familiei să aibă bani asupra sa. Paharele, farfuriile și buzunarele goale sunt semnele unui an sărac, sunt de părere superstițioșii. Tot de veselă se leagă un alt semn de rău augur pentru anul ce vine. Se spune că dacă speli vasele în prima zi a anului, cineva drag va muri. Mai zeloși, unii nu se spală nici pe păr pe 1 ianuarie.Deși foarte puțini agreează ideea, se spune că aceia care lucrează în prima zi a anului au mai multe șanse de a avansa în carieră în perioada următoare. Însă, în mod paradoxal, să demarezi un proiect de amploare în acea zi este curat ghinion.Sub vâsc sau nu, sărutul este, de asemenea, obligatoriu în noaptea de Revelion, mai ales dacă doriți să aveți parte de afecțiune în anul ce vine. Altfel, zice tradiția, riscați să aveți un an cu puține satisfacții sentimentale.O altă superstiție ne învață că în prima zi a anului nu este bine să ieși din casă decât după ce deja ai primit un musafir care nu trebuie să fie blond sau roșcat, să aibă platfus sau strabism și nici sprâncenele împreunate, pentru că aduce ghinion.