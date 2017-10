Toxiinfecţie alimentară de la „Cornul şi laptele“, în şcoala din Tuzla

Toxiinfecție alimentară de la „Cornul și laptele“, în școala din Tuzla

Mariana Măldăianu, mătușa unei eleve bolnave: „Laptele are un miros ciudat și este acru“

Peste 20 de elevi de la Școala cu clasele I-VIII din Tuzla au fost transportați, ieri dimineață, la spital, cu toxiinfecție alimentară. Micuții au început să se simtă rău după ce au mâncat produsele distribuite unității de învățământ prin programul „Cornul și laptele”. În timpul celei de-a doua ore de curs, elevii clasei a VII-a A au început să se plângă de dureri de stomac, de cap și stări de greață. În scurt timp, simptome similare au acuzat și alți minori, din clasele a VII-a și a VI-a, în total 21 de copii. Cu toții le-au spus profesorilor că au început să se simtă rău după ce au mâncat laptele și cornul distribuite prin programul național. „În mod normal, produsele se dau elevilor în pauza de la ora 10,00, dar elevii din clasa a VII-a A au fost de serviciu pe școală și au ajutat la transportarea cutiilor cu lapte și cornuri, care ne-au fost aduse în această dimineață (n.r. ieri). Le-a fost foame, au luat din produse pe la ora 8,00 și au mai dat și pe la prietenii din alte clase”, ne-a spus Luminița Comșa, directorul educativ al unității școlare. „Cornul avea mucegai și l-am aruncat. Laptele părea însă bun și l-am băut, dar a început să mă doară stomacul”, a povestit unul dintre minorii afectați. Cadrele didactice spun că dacă elevii care au fost de serviciu nu ar fi mâncat de dimineață produsele, exista posibilitatea să se îmbolnăvească toți elevii. Copiii care acuzau stări de rău au fost transportați cu mai multe ambulanțe la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, unde au fost diag-nosticați cu toxiinfecție alimentară ș-au fost internați. Produsele alimentare au fost aduse ieri la școală Autoritățile sanitare au demarat o anchetă epidemiologică pentru a stabili cauza toxiinfecției alimentare. Echipe ale Direcției de Sănătate Publică și ale Direcției Sanitar Veterinare Constanța s-au deplasat la școala din Tuzla și au prelevat probe din produsele alimentare, care urmează să fie analizate. Laptele este produs de Ecolact Prod din Prahova, iar cornul de către SC Dobre și Fiii din Constanța. Produsele au fost aduse la școală în cursul dimineții de ieri și erau în termenul de valabilitate. Reprezentanții instituțiilor ne-au spus că este posibil ca produsele să nu fi fost depozitate corespunzător. Petrică Miu, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Constanța ne-a declarat că măsurile care vor fi luate depind de rezul-tatul analizelor probelor prelevate, respectiv sistarea distribuirii produselor. „Nu avem semnale asemănătoare de la alte școli, e posibil să fi fost altă cauză”, a afirmat Petrică Miu. Rudele minorilor bolnavi sunt îngrijorate că incidentul s-ar putea repeta. Maria Măldăianu, mătușa unei fetițe care s-a îmbolnăvit ieri spune că laptele era degradat. „Laptele are un miros ciudat și este acru, cum pot să dea așa ceva copii-lor”, a exclamat femeia, indignată. Dr. Stela Halichidis, managerul Spitalului de Boli Infecțioase, ne-a declarat că elevilor le-a fost administrat tratament simptoma-tic, iar în cursul după-amiezii de ieri starea lor se ameliorase. „Au o formă ușoară a afecțiunii, iar evoluția este favorabilă. Vor mai fi ținuți o noapte în spital, sub supraveghere medicală, dar cel mai probabil mâine (n.r. astăzi) vor fi externați”, a afirmat medicul. D.S.V.S.A. Constanța și D.S.V.S.A. Prahova au suspendat activitatea pe 48 de ore în cazul celor două firme care au distribuit alimentele din programul „Cornul și laptele”, suspectate că au produs îmbolnăvirile de toxiinfecție alimentară din localitatea Tuzla.