"Toţi cei care au FACEBOOK sunt nişte tembeli" - declaraţie incredibilă a unui deputat PSD

"Toți cei care au FACEBOOK sunt niște tembeli" - declarație incredibilă a unui deputat PSD

Ştire online publicată Marţi, 10 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

„ Cel care are Facebook nu mai are relații cu cei din jur, nu mai are soare, nu mai are ploaie, întuneric. Nu mai are nimic. El stă cu ochii în televizorul ăla. Dacă cineva a dorit să facă din niște oameni normali niște tembeli, a reușit! Prin acest sistem. Tocmai prin faptul că te captează, te atrage prin tot felul de glumițe, de lucruri simpatice, îți mai bagă câte un mesaj de ăsta, rezist și nu știu ce și atuncea, hashtag diribao scrie pe tine. Și toată lumea are tendința să folosească în exces. Odată ce ai intrat , nu te mai desparți. Mie îmi e mai bine așa. Că dacă mă apuc să comentez, vă dați seama ce iese! Mai degrabă să nu am Facebook decât sa am”, și-a încheiat pledoaria social-democratul Solomon.