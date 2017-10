Tornadele şi furtunile vor deveni o obişnuinţă în Dobrogea? Ce spun meteorologii constănţeni

Tornadele și furtunile vor deveni o obișnuință în Dobrogea? Ce spun meteorologii constănțeni

Auzim, în ultima perioadă, tot mai des expresia „Vremea a luat-o razna!”. Se petrec fenomene tot mai ciudate. Vedem tornade, potopuri și trombe marine, și cu toții ne gândim oare ce ne așteaptă în anii următori. În ciuda evoluției tehnologiei, multe din aceste fenomene meteorologice nu pot fi prognozate decât cu puține minute înainte de a se petrece, astfel încât oamenii sunt luați prin surprindere și au de suferit.Mulți dintre noi nu am uitat încă ploaia extrem de puternică de acum trei săptămâni. Apoi, deși luna iulie este binecunoscută ca fiind luna lui cuptor, am avut și zile cu puțin peste 20 de grade în termo-metre și doar o dată sau de două ori s-au apropiat sau au depășit 30 de grade Celsius. A plouat în fiecare week-end, în ciuda turiștilor veniți la mare. Singurii care s-au bucurat de fiecare picătură de ploaie au fost agriculturii, pentru care se prefi-gurează recolte bogate.Meteorologii recunosc că avem o lună iulie mai capricioasă și nu exclud ca fenomene extreme să mai apară și în zilele următoare. „A fost o perioadă instabilă, dar acum masele de aer s-au mai stabilizat și vom avea temperaturi mai ridicate. Fenomenele care au apărut sunt cunoscute și au existat dintotdeauna, dar că erau foarte rare. De exemplu, trombele marine, acele tornade observate de turiști săptămâna trecută la Vama Veche, au mai fost înregistrate, doar că nu era la momentul respectiv tehnica respectivă să le imortalizeze. În 2002 am mai avut o trombă marină. Iar noi am vorbit cu pescarii și ei spun că au mai văzut și altă dată”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Vasile Torică, directorul Centrului Regional de Meteorologie Dobrogea.Potrivit acestuia, astfel de fenomene sunt posibile în special când e o masă noroasă la suprafața solului, la înălțime fiind mase de aer rece și la sol, masă de aer cald. „Însă și din cauza schimbărilor climatice am ajuns să avem tornade pe uscat și trombe marine pe Marea Neagră. Am mai auzit însă și în trecut, de pe la bunici, povești când a plouat cu broaște. Acum acestea sunt explicate prin faptul că tubul trombei marine aspiră apă, pești, broaște, stuf, nisip, tot ce găsește în cale și apoi ele pot cădea pe uscat”, a mai adăugat specialistul.Precipitații peste media lunară normalăÎn ce privește numeroasele după-amiezi ploioase înregistrate săptămânile trecute și ploile din week-end-uri, acestea nu au mare legătură cu schimbările climatice. „Această instabilitate apare din cauza evaporației. Apoi masele de aer vin încărcate cu apă și dau ploi torențiale, vijelii, grindină de medii sau mari dimensiuni”, a explicat directorul Centrului de Meteorologie.Așadar, iulie este o lună foarte ploioasă față de anii anteriori, când nu picura deloc cu săptămânile. „Totuși, precipitațiile nu au fost uniforme, în unele zone depășind media lunară pentru această perioadă, chiar și cu 10 - 15 litri pe metru pătrat, în altele încadrându-se în medie”, a adăugat Vasile Torică.Recolte bogatePrecipitațiile au fost însă mană cerească pentru agricultorii greu încercați de secetele din ultimii doi ani. „Acum vreo trei ani, în 2010, a fost de asemenea un sezon estival mai ploios. Apoi a fost secetă. Anul acesta însă avem recolte deosebite de porumb, grâu, floarea soarelui, legume de tot felul. Plantele au însă nevoie, pe lângă apă, umiditate în sol, și de soare, pentru a ajunge la maturitate, pentru a se coace. De aceea a fost bine că a fost și soare, și ploaie. Pe unde a mai fost vânt, pe unele porțiuni grâul a fost culcat, și au mai apărut dăunători, dar per total este o vară bună pentru agricultură”, a completat specialistul.