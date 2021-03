Top 5 rase de cai omologate în România

Caii, acele animale de talie mare, puternice, cu un mers mândru și o înfățișare elegantă, sunt vietăți foarte apreciate la noi în țară și nu numai. Nu e simplu să deții și să îngrijești astfel de rase, însă nu e nici foarte dificil. Dacă folosești unele exemplare pentru competiții, trebuie să le speli cu șampon de cal , să le perii, să le cureți cât mai bine. Totodată, toate trebuie hrănite și adăpate în mod corespunzător și ținute în condiții decente.Pe teritoriul României vei găsi câteva rase de cai omologate, iar pe cele mai apreciate ți le vom prezenta în cele ce urmează.Singura rasa 100% românească aceasta este. Acest cal provine din zona Bucovinei și este folosit în tot felul de scopuri precum: exploatarea lemnului, transport, armată. Rădăcinile acestui exemplar se trag din caii sălbatici europeni, care au dispărut însă cu mult timp în urmă.Caracteristicile huțului sunt date de: rezistența mare la efort, boli și temperaturi scăzute, ușurința cu care e îngrijit, înălțimea medie între 140 și 144 cm, greutatea de circa 400 kg. În ceea ce privește culoarea, speciile din această rasă pot fi negre-roșcate, gri, brun-roșcate sau roșii cu alb și negru.Caii aceștia sunt vietăți blânde, inteligente și ușor adaptabile. Au ochii mari și expresivi, un piept puternic și un gât scurt.Această specie de cai este una reprodusă și crescută în județul Brașov, mai exact în Sâmbăta de Jos, dar și în Beclean, Bistrița Năsăud. Pe teritoriul țării noastre a fost identificată pentru prima dată în 1874, iar de atunci a continuat să se înmulțească.În ceea ce privește aspectul fizic al acestor cai, ar fi de spus următoarele: au înălțime cuprinsă între 153 și 165 cm, capul le este lung, urechile mici, gâtul robust, ochii expresivi și botul convex. Greutatea lor se învârte ân jurul valorii de 500 kg, iar pieptul ți picioarele sunt puternice ți musculoase. Lipițanul Românesc e o specie care emană și are forță, echilibru, rezistență și viteză. E folosit mai ales pentru călărie de agrement, fiind ușor de dresat.În anul 1920, Herghelia Bonțida din județul Cluj a importat rasa aceasta. Caii care îi aparțin sunt caracterizați de un gabarit înalt, care poate ajunge în jurul valorii de 170 cm, gât lung și puternic, ochi mari, frunte lată, urechi mici și cap mic, expresiv.Ca și comportament, Gidranul este un animal blând, ușor de dresat. În ceea ce privește modul în care e folosit, el e regăsit la tracțiuni ușoare, agrement sau călărie. Are o eleganță aparte, este abil și echilibrat și s-a adaptat bine la condițiile de mediu de la noi din țară.La ora actuală, Gidranii sunt tot mai rari la noi în țară, ei fiind regăsiți pe arii restrânse.Această rasă de cai a fost obținută în 1964, prin încrucișarea Trăpașului Românesc cu Ialomitana, dar abia în 1988 a fost omologată la noi în țară, după multe cercetări. Este un animal folosit pentru tracțiune intermediară și grea, fiind masiv, vioi, cu picioare subțiri, dar puternice.Semigreul Românesc are o frunte lată, un piept mare, cu torace adânc, spinare lungă și puternică și greabănul scurt. Înălțimea acestor animale poate fi de până la 158 cm, iar greutate de 600 kg.Aceasta rasă de cai este una blândă, fiind simplu de dresat, e mereu vioaie și rezistentă. În prezent, exemplare de Semigrei Românești poți vedea la Herghelia Beclean, în județul Buzău și la Jegălia, în Călărași.Nevoia de a avea cabaline românești care să ne reprezinte la competiții specifice i-a făcut pe cercetători să creeze această rasă. Ea e una ușor de dresat, care face față cu succes săritului peste obstacole, călăritului, educației ecvestre sau paradelor.Calul de Sport Românesc este un exemplar energic, cu un aspect robust, puternic, cu gât scurt, urechi mici, ochi ageri, picioare puternice și piept larg.Ca și înălțime, iepele pot ajunge până la 168 cm, iar armăsarii până la 170 cm. Ca și greutate, aceasta depășește valoarea de 500 kg.Vezi aici mai multe detalii legate și de alte specii de cabaline omologate în România.