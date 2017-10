Top 20 de ciudăţenii ale lumii

Top 20 de ciudățenii ale lumii

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Crezi că le știi pe toate? Nu ar trebui să fii așa de sigur. Iată 20 de ciudățenii ale lumii, pe care puțină lume le știe.1. Dolarii americani (bancnotele) sunt făcuți din bumbac - 75% și din olandă (țesătură deasă și fină, făcută din fire de in) - 25%;2. Nucile de cocos ucid aproximativ 150 de oameni anual (adică mai mulți decât ucid rechinii);3. Stomacul omului produce un strat nou de mucus din două în două săptămâni, pentru a nu se autodigera;4. Declarația de Independență a americanilor a fost scrisă pe foaie de cânepă (marijuana);5. Dacă arunci o stafidă într-un pahar cu șampanie, aceasta va sălta încon-tinuu în sus și în jos (în interiorul paharului);6. Există frica de numărul 13 iar aceasta se numește Triskaidekaphobia. Totodată există și teama de ziua de vineri 13 și se numește Paraskevidekatriaphobia;7. În Roma antică, persoana care depunea mărturie la proces era pusă să jure pe propriile testicule că spune adevărul;8. Este estimat că la orice oră din zi sau din noapte, 0.7% din populația Globului este în stare de ebrietate;9. În afară de amprentele degetelor, fiecare om are o amprentă unică a ochilor și a limbii. Acest lucru se aplică și în cazul gemenilor;10. Albert Einstein și Charls Darwin s-au însurat cu verișoarele lor primare (Elsa Löwenthal, respectiv Emma Wedgewood);11. Ciocolata poate omorî câinii. Aceasta le afectează direct sistemul nervos, dar și inima;12. O orcă (sau balenă ucigașă) omoară un rechin izbindu-se violent de stomacul acestuia, cauzându-i moartea prin explozie;13. India are o Listă a Drepturilor (Bill of Rights) pentru vaci;14. Companiile aeriene americane au economisit 40.000 dolari în anul 1987, scoțând o măslină din salatele servite la clasa I;15. Girafele și șobolanii rezistă mai mult fără apă decât cămilele;16. Numele „Wendy” a fost inventat pentru piesa „Peter Pan”. Nu există nicio înregistrare a acestui nume înainte de apariția faimoasei piese pentru copii;17. Dacă pui o picătură de lichior pe un scorpion, acesta o ia razna instantaneu și se înțeapă până la moarte;18. Înainte ca termenul „butterfly” (fluture în limba engleză) să existe, oamenii numeau insecta „flutterby” (care s-ar traduce a bate din aripi);19. Charlie Chaplin a câștigat o dată locul III la un concurs al sosiilor lui Charlie Chaplin;20. Dacă mesteci gumă în timp ce tai ceapă, nu vei mai lăcrima.