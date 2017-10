Top 10 companii care recrutează în această toamnă. La Constanţa, sunt joburi în bănci

Top 10 companii care recrutează în această toamnă. La Constanța, sunt joburi în bănci

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, șansele tale au crescut vertiginos, deoarece, în această toamnă, companiile de top au zeci de poziții disponibile pe România. Iată care sunt acestea și care este, în linii mari, profilul candidatului căutat.Continental Automotive Group Romania este compania cu cele mai multe anunțuri de recrutare, având 67 de poziții deschise pe bestjobs.eu. Printre job-urile disponibile, se numără poziții precum Project Leader, Consultant SAP, C++ Software Developer, Tehni-cian Calitate, Inginer de Sistem sau Analist Financiar pentru sediile din Sibiu, Iași, Timișoara sau Brașov.În topul celor mai ofertante com-panii la momentul actual urmează Oracle, cu 56 anunțuri active pe București. Oferind un mediu de lucru multicultural, limba engleză este o cerință obligatorie pentru majoritatea posturilor disponibile. Oracle oferă joburi și pentru cu-noscătorii de limba italiană, germană, franceză, portugheză, cehă, turcă, slovacă sau spaniolă pentru posturi ca: C# Developer, Renewals Sales, Product Refe-rence Specialist, Database Specialist, Database Consultant, Web Producer, Senior Software Deve-loper, HR System Analyst, Collections Analyst, Payroll Business Analyst.HELLA recrutează în Timișoara, Craiova și Lugoj, iar joburile disponibile (44 la număr) vizează preponderent candidați cu experiență în IT sau inginerie. Pentru toate, limba engleză este obligatorie.Honeywell caută peste 40 de candidați din domeniul economic, financiar, contabil sau cu experiență în resurse umane, vânzări sau marketing, în orașe ca București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Lugoj.Domeniul bancar este reprezentat de către BRD, aceștia recrutând momentan în numeroase orașe din România: București, Suceava, Sighișoara, Cluj-Napoca, Constanța, Bacău, Sibiu, Bistrița, Satu Mare, Oradea, Târgoviște. Printre posturile disponibile (39 la număr) se numără cele de consilieri (operațiuni curente, suport remediere garanții, juridic), dar și cele manageriale (director grup retail, responsabil agenție).LUGERA & Makler caută candidați pentru poziții vacante (39) de inginer, contabil, manager achiziții, operator CNC în orașe ca Turda, Câmpia-Turzii, Cluj Napoca, Brașov, Arad, București, Timișoara sau Pitești.Cei de la Draexlmaier au nevoie de peste 36 specialiști în domenii ca economie, contabilitate, inginerie, resurse umane pentru sediile din Brașov, Hunedoara, Pitești și Timișoara.Grupul Renault România are 36 de posturi disponibile în Mioveni. Posturi ca: sculer matrițer, inginer programator CNC, inginer apro-vizionare piese schimb, secretar tehnic, organizator procese logis-tice, analist cumpărări, analist cali-tate furnizori, inginer automatizări, pilot lansări, inginer flux vehicule, office manager sau auditor calitate logistică.Robert Bosch recrutează pentru sediul din Cluj software developer, process engineer, IT technician, dar și specialist recrutare sau salarizare. Printre cerințele pe partea de IT se numără: C# programming .NET, HTML, CSS, JavaScript, SQL, PL-SQL, iar limba engleză este obligatorie pentru majoritatea posturilor oferite de Bosch.De asemenea, Telekom recrutează preponderent în orașe ca Brașov și București candidați cu experiență în vânzări, telesales sau IT. Printre cerințele pe partea de IT se numără: cunoștințe de SQL/PLSQL, OracleForms/Reports, Java, JavaScript, JSP.