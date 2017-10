Tone de cartofi, iaurt şi carne pentru mâncarea bolnavilor din Spitalul Judeţean

Tone de cartofi, iaurt și carne pentru mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean

Spitalul Județean Constanța cumpără în fiecare lună tone de alimente pentru a asigura hrana bolnavilor. Unitatea medicală deja a început să-și facă provizii de alimente pentru iarnă. Dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al unității medicale, ne-a declarat că au fost cumpărate 40 de tone de cartofi și 10 tone de varză, care asigură necesarul pentru șase luni. În spital, în fiecare zi trebuie să primească hrană peste 1.000 de pacienți, în condițiile în care unitatea medicală are 1.380 de paturi. Așa se face că necesarul de alimente este foarte ridicat. Unitatea sanitară cumpără, lunar, 10.000 de ouă, opt tone de cartofi, 800 de kilograme de ceapă, 1,5 kilograme de varză, 4.100 de kilograme de iaurt, 6.200 de litri de lapte, o tonă de carne de vită, trei tone de carne de pui și 500 de kilograme de carne de porc. De la începutul acestui an, alocația zilnică de hrană a fost mărită. Astfel, adulții cu HIV/SIDA beneficiază de o alocație de 11,5 lei, iar copiii cu același diagnostic, de 9,0 lei. Bolnavii de TBC, cancer, hepatită și diabet, adulți au dreptul la hrană în valoare de 10,6 lei, iar copiii cu aceleași afecțiuni, la 12,5 lei. Un bolnav ars primește în spital mâncare în limita sumei de 10,6 lei, iar unul psihic de 8,2 lei. Pentru lăuze, alocația de hrană este de 7,4 lei. Cel mai puțin este rezervat pentru bolnavii care nu au indicație de regim alimentar special. Ei reprezintă majoritatea celor spitalizați și vor avea dreptul la o alocație de 5,5 lei, exact cât este prevăzut și pentru un nou-născut prematur, hrănit artificial sau mixt. Pentru copiii de 0-3 ani este alocată o sumă de 5 lei, iar pentru cei de 3-16 ani, de 6,5 lei.