Tone de carne şi peşte, confiscate din magazinele constănţene. Amenzi usturătoare!

1

Aici traim

La 6500 kg de marfa stricata amenda 3800 lei = 0.6 lei per kg de gunoaie .O încălcare a regulilor de circulație, precum mersul pe trotuar cu autoturismul, de exemplu, va fi sancționată cu 6-8 puncte amendă, si 1.000 de lei.Asta este tara in care traim veneticii care ne omoara cu e-urile lor sunt mangaiati la buzunar in timp ce romanii sarmani sunt jupuiti la sange .Aici am ajuns dupa 25 de ani de jaf.