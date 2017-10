Tomis Nord, fără apă caldă astăzi

RADET Constanța întrerupe, astăzi, furnizarea apei calde din punctul termic 45, până la ora 16,00, pentru a executa lucrări de reparații. Sunt afectați consumatorii din Tomis Nord, de la blocurile TAV 1, TAV 2, TAV 3, TAV 4, G1, G2, G3, G4, ME 1A, ME 1B, ME 2A și ME 2B. „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre de specialiști vor face tot posibilul pentru a reduce la minimum timpul necesar acestei operațiuni”, se arată în comunicatul de presă al regiei.