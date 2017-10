Toate pensiile vor fi recalculate!

6

se contrazic... S-o luam pe rand. Tila, ai dreptate. Dogaru preseaza pentru a fi platiti mercenarii lui. Trebuie sa vedem, insa, ca exista numeroase gafe in aplicarea acestei recalculari, special create de functionari. Nedreptati flagrante, ca sa inflameze spiritele. Aceste nedreptati trebuie sa fie corectate. Boc nu le-a vazut. Astia le subliniaza pentru ca asta e pretextul pentru a relua problema si a distruge realizarea. Vrem sau nu, trebuie sa acceptam ca principiul contributivitatii este cel mai correct in stabilirea pensiei si se doreste sa devina un pilon al politicii in domeniu, in toata UE. La noi militarii au fost primii, dar trebuia sa se extinda sistemul la toti pensionarii. Dar asta nu convine USL. Deci, se reia recalcularea pensilor militare pentru a introduce fusharii care sa torpileze proiectul. Make, actualele pensii militare, sunt o corectare a ceea ce zici tu. Multi military care au fentat statul la calculul pensiilor, au ramas cu buza umflata. USL vrea sa se revina la situatia descrisa de tine. Dar ... pretexteaza cu claculele gresite la pensiile recalculate conform noilor principii. Trebuie sa fii mai clar in interventii, sa inteleaga cititorii neavizati despre ce e vorba. Cu alte cuvinte, o noua bomba impotriva bugetului, in favoarea profitorilor comunisti si neocomunisti... Asa e daca oamenii cinstiti nu vin la vot... Or sa vada ei pe pielea lor ce inseamna sa dezarmeze la vot in fata astora!