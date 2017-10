Tirurile care importă legume ar putea fi monitorizate prin GPS

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Finanțelor Publice va implementa un set de măsuri de combatere a evaziunii fiscale, care includ și montarea de dispozitive GPS pe TIR-urile cu legume și fructe care intră în România din afara Uniunii Europene, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. „Eu am elaborat o notă pe care am vrut s-o prezint miercuri în ședința de Guvern (privind montarea de GPS-uri pe tirurile de legume-fructe care intră în țară - n.r), însă înainte de ședința de Guvern, în mini-ședința de Guvern, am avut o discuție cu domnul viceprim-ministru Chițoiu, care mi-a spus că deja intenționează să vină cu un set de măsuri de combatere a evaziunii fiscale, printre care se numără și montarea GPS-urilor. Nu vizăm TIR-urile din Turcia, din Albania, mai știu eu de unde, vizăm toate TIR-urile care intră în România din afara UE și care ar putea prezenta un risc pentru evaziunea fiscală”, a afirmat Constantin într-o conferință de presă.El a precizat că Ministerul Agriculturii nu poate să aplice o astfel de măsură, care ține de competența structurilor de control, precum Garda Financiară și ANAF.