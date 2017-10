Tirurile blochează accesul autobuzelor RATC în zona Industrială

Reprezentanții Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța se plâng că tirurile parcate în zona Industrială blochează accesul noilor autobuze de pe linia 102, care sunt nevoite să circule pe șinele de tramvai. Tiriștii nu respectă locurile de parcare, uneori dublează mașina deja parcată, iar alteori lasă autovehiculele de tonaj mare chiar în stațiile de autobuz, așa cum reclamă cei de la RATC. Amenzile date de poliție par să nu rezolve problema. De săptămâna trecută, autobuzele regiei de transport în comun întâmpină probleme în zona Industrială, cele mai afectate fiind MAZ-urile de pe linia 102. „Pe strada Industrială sunt parcate foarte multe tiruri care blochează circulația în zonă. Tirurile vin la societatea Argus și, pentru că nu au unde să le lase, blochează circulația în zonă”, a declarat Dan Astratinei, directorul adjunct al regiei. Reprezentantul RATC afirmă că a stat de vorbă cu directorul comercial al firmei pe care o acuză și ne-a povestit că i s-a promis că o să se rezolve problema, însă crede că sunt doar vorbe deșarte. „Stau tirurile în parcare și câte trei zile. Vă dați seama că, din cauza lor, noi ne stricăm autobuzele, pentru că circulă pe șine”, se plânge directorul adjunct al RATC. Vasile Leu, directorul general al SC Argus SA, se apără afirmând că nu este singura societate din zonă și că nu toate tirurile descarcă floarea-soarelui. „S-a întâmplat să vină mai mulți acum. Însă e vina furnizorilor pentru că trimit mai multe mașini decât trebuie. Sigur că nu e bine. Probabil că s-a întâmplat ceva în port cu vreun vapor, de asta sunt întârzieri”, susține directorul firmei. Vasile Leu este de părere că nu firma Argus trebuie acuzată că drumurile nu sunt reparate. Poliția a blocat câteva tiruri Șoseaua Industrială este „pavată” cu tiruri care blochează calea de acces în parcări, în instituții, în stațiile de autobuz. Se circulă pe șinele de tramvai, mijloacele de transport în comun având întârzieri din cauza tirurilor. „Am vorbit cu poliția locală, care a blocat câteva tiruri, au fost puse caracatițe, dar nimic. Nu știu dacă ar avea unde să parcheze, însă nu este treaba mea”, a declarat Cornel Marin, șef corp control în cadrul regiei. Reprezentanții RATC cred că șoferii de tir ar trebui să se organizeze în așa fel încât să nu încurce traficul. O altă soluție pe care o propun angajații RATC societății Argus este de a face o parcare în incinta firmei. „Eu, dacă parchez mașina și fac dublare, iau amendă. La ei fluxul este mare și amenda nu este o soluție”, s-a plâns șeful corpului de control. Tudorel Dogaru, șef Birou drumuri naționale și europene din cadrul Serviciului Poliției Rutiere, este la curent cu această problemă. „Unde nu sunt alveole sunt probleme. Am luat măsuri de sancționare pentru fluidizarea traficului atât în zona Industrială cât și în oraș”, ne-a spus Tudorel Dogaru. Sancțiunea pe care o primește un șofer de tir pentru parcare neregulamentară este de trei puncte penalizare și o amendă în valoare de 162 lei. Șoferii susțin că nu au unde să lase tirurile Dacă unii șoferi de tir au fugit când au văzut presa, alții s-au apărat susținând că nu au soluții. Șoferul tirului cu numărul TM 12 DPZ a parcat chiar în stația de autobuz 102 Furnirom și a plecat acasă să doarmă. L-am găsit pe Ion Jean lângă tirul parcat în stația de autobuz, însă menționează că nu este el șoferul. „Șoferul s-a dus să doarmă”, se apără el, care ne-a spus că autovehiculul stă de aseară (n.r. miercuri) în stație. Așteaptă să intre la descărcat, și, până îi vine rândul, nu are altă soluție decât s-o lase exact unde este, adică în stația de autobuz. „La o zi-două descărcăm marfa. Stăm la rând, ce să facem. Aseară mi-au pus caracatița. Asta este”, afirmă Costel Cristea, șofer pe camion. Majoritatea mașinilor parcate pe lateral sunt înmatriculate în Bulgaria. Întrebat de ce a parcat paralel cu un alt tir, șoferul s-a apărat: „De unde parcare?”. Petre Dănuț, șofer pe un autobuz care circula ieri pe linia 102, a parcat în dreptul stației, pe șinele de tramvai. „Din cauza tirurilor e traficul greu. În loc să parcăm în stații, oprim pe șine. În plus, avem și întârzieri”, s-a plâns șoferul RATC. Drumul prost distruge suspensiile și amortizoarele, ne-a explicat Dan Astratinei, care a mai spus că va discuta cu poliția cerându-i să monteze semne de circulație cu indicatorul „Accesul interzis” pe Șoseaua Industrială.