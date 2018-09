Ţinuta de seară: Cum să îţi alegi o lenjerie de damă potrivită

Ținuta de seară: Cum să îți alegi o lenjerie de damă potrivită

Chiar daca anotimpul cald pierde usor teren in fata celui rece, petrecerile de seara au ramas evenimente de actualitate. Iar pentru a fi o prezenta de exceptie la orice petrecere, va trebui sa iti alegi o tinuta de exceptie, care sa fure privirile tuturor. Cu toate acestea, trebuie sa tii cont de cateva aspecte, care iti vor intregi tinuta si iti vor da acea stralucire care sa te puna in lumina reflectoarelor. Dintre acestea, cel mai important este sa iti alegi o lenjerie de dama potrivita, care sa fie atat comoda, cat si seducatoare.







Iata cateva tipuri de lenjerie de dama , care sa iti puna in valoare tinuta, oriunde ai merge!







Chiloti tanga







Tipul acesta de lenjerie de dama este o alegere foarte potrivita, indiferent ca porti rochii, pantaloni sau fuste. Va trebui sa ai insa grija la marimea acestora. Daca sunt prea stransi pe corp, acest lucru se va observa cu usurinta, datorita aspectului inestetic.







Chiloti fara cusaturi







In cazul in care chilotii tanga nu ti se par o optiune potrivita, poti alege oricand o pereche fara cusaturi. Acestia se potrivesc foarte bine cu hainele mulate, asa ca asigura-te ca ai cateva perechi de chiloti de acest tip la tine in garderoba, pentru orice ocazie!







Sutiene cu push-up







Recomandate in special pentru tinute cu decolteuri adanci, acest model de sutiene face parte din arsenalul esential a unei femei, cand vine vorba de lenjerie de dama. Asigura-te ca si tu ai la indemana acest tip de "arma", care iti va mari considerabil volumul in zona bustului. Acest model de lenjerie de dama va face furori oricand, gasindu-se intrebuintarea in mai multe contexte.







Sutiene care se lipesc







Daca ai fost invitata la o serata eleganta, precum o aniversare speciala sau chiar o nunta, unde iti doresti sa faci o impresie cat mai placuta, alege o rochie cu spatele gol, cu ajutorul careia vei fi o aparitie magnifica! Pentru aceasta, cea mai buna alegere in materie de lenjerie de dama este un sutien care se lipeste in partea din fata, dezvelind spatele tau senzual. Vei fi altfel increzatoare si sexy, indiferent de situatie!







Sutiene cu decupaje adanci







Daca te atrag decolteurile adanci, dar nu ai opta pentru un push-up, alege un sutien cu decupaje adanci. Acest tip de lenjerie de dama iti va fi oricand de ajutor si iti va sustine sanii, fara a fi evident.







Sutiene cu bretele detasabile







Pentru rochii cu spatele descoperit, alege acest model de lenjerie de dama, care se preteaza si la rochiile ce se leaga dupa gat. Vei fi astfel seducatoare oriunde, fara a-ti face probleme ca sutienul tau este vizibil. Pentru un plus de sustinere poti coase usor sutienul de materialul hainelor, daca acesta iti permite.







Sutiene din dantela







Rochiile foarte transparente, sau cele din dantela, contrar asteptarilor, se potrivesc foarte bine cu un sutien de culoarea pielii sau cu unul din dantela. Acesta nu va iesi in evidenta, iar tu vei starni zambete de admiratie oriunde te-ai afla!

Alege un model de lenjerie de dama de la Just4Girls, unde vei gasi cele mai exuberante modele, care te vor face sa stralucesti in orice tinuta!