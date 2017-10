Tinerii seropozitivi îşi deschid sufletul prin obiecte de artă

Tinerii seropozitivi își deschid sufletul prin obiecte de artă

În acest week-end, tinerii seropozitivi constănțeni și voluntarii Fundației World Vision realizează o expoziție de artă cu vânzare, la parcul City Mall, în dorința de a arăta societății că, dincolo de greutățile unei boli urâte, precum infectarea cu HIV/SIDA, se ascunde o înclinație către artă și frumos. Banii strânși din vânzarea bijuteriilor și obiectelor de artizanat îi vor ajuta pe tinerii seropozitivi să-și continue studiile. În ciuda numeroaselor campanii de informare derulate de organizațiile non-guvernamentale cu privire la transmiterea virusului HIV/SIDA ori pentru combaterea discriminării persoanelor seropozitive, tinerii cu această afecțiune încă resimt reticența societății. Tocmai din acest motiv, ne-a declarat Raluca Bretea, coordonatorul proiectului în cadrul căruia a fost realizată expoziția, la expozițiile anterioare nu s-a dezvăluit faptul că obiectele de artă erau realizate de copii seropozitivi, ci se spunea, generic, de „beneficiarii fundației”. Mimi, o tânără de 17 ani, seropozitivă, le spunea vara trecută reprezentanților fundației, cu ocazia expoziției organizatem că îi este teamă de reacția oamenilor dacă ar afla că exponatele sunt create de tineri bolnavi HIV/SIDA. Oamenii ar fi cumpărat obiectele din milă pentru condiția lor de sănătate, nu pentru că le-ar fi apreciat. Prețuri cuprinse între 3 și 50 de lei Anul acesta însă, atât organi-zatorii, cât și beneficiarii și-au luat inima în dinți și au dezvăluit că bi-juteriile, lumânările, măștile vieneze, icoanele și restul obiectelor de artă sunt create de tineri cu HIV/SIDA, voluntari și alți beneficiari ai fundației, în cluburile de artă Cogealac și Medgidia ale fundației. Expoziția, denumită „Lumină și har”, a fost deschisă vineri dimineață, la parterul City Park Mall, și se va desfășura până duminică, 18 aprilie. Peste 400 de obiecte de artă și manufactură au fost expuse, printre care bijuterii la aproximativ 25 de lei (set colier și cercei), tablouri din ipsos - 15 lei, sticle pictate - 15 lei, icoane - 50 de lei, măști vieneze - între 8 și 50 de lei, lumânări - între 3 și 25 de lei. Potrivit coordonatorului Raluca Bretea, fondurile strânse vor fi utilizate pentru „creșterea calității vieții pentru 80 de tineri seropozitivi din județul Constanța, prin acor-darea de burse pentru formare profesională și ajutor pentru continuarea studiilor”. Boala, trecută sub tăcere Obiectele de artă au fost realizate de tineri cu vârste între 20 și 24 de ani - care au realizat și produsele expuse în precedentele șase expoziții anuale. Copiii de altădată sunt în prezent tineri, în căutarea unui loc de muncă, dornici să-și întemeieze o familie. Preferă însă să-și treacă sub tăcere boala, conștienți că încă nu este vremea pentru a fi sinceri. În cele mai multe cazuri, doar prietenii foarte apropiați, rudele și medicul infecționist știu despre boală. Una dintre destinațiile banilor care vor fi strânși din vânzarea obiectelor de artă vizează continuarea studiilor, pentru că mulți dintre tinerii seropozitivi, în ciuda vârstei, nu au terminat încă liceul. „Din cauza situației medicale, a faptului că sunt internați des în spital și întrerup studiile școlare, acești tineri se află în situația de a intra în prima clasă de liceu la vârsta de 19 sau 20 de ani. Din cauza vârstei înaintate, li se refuză accesul la cursurile de zi, trebuind să le urmeze pe cele serale”, ne-a spus Izabela Iorga-Ștefan, purtător de cuvânt World Vision. Situațiile în care sunt discriminați, încă de pe băncile școlii, nu lipsesc, de la cazurile în care părinții refuză ca elevii cu HIV/SIDA să stea în bancă alături de copiii lor, până la cele în care sunt discriminați chiar de profesorii lor, prin înjosirea lor pentru absențele repetate. Un alt exemplu „clasic”, după cum ne-au spus reprezentanții fundației, este cel în care „un tânăr cu HIV participa la dansurile de la serbarea de sfârșit de an și a fost nevoit să-și pună mănuși, pentru că mama partenerei lui de dans se temea că fetița va contracta boala prin atingere”. „Mi-a spus că sunt copil bun, dar nu mai pot lucra pentru ei” De aceeași reticență se lovesc și în momentul în care se angajează, după cum mărturisește Liliana, din Mihail Kogălniceanu: „În vacanța de vară m-am angajat la o firmă de curățenie, unde am lucrat toată luna august. Eram apreciată pentru hărnicie, mă lăudau. Ni s-au adus însă declarații pentru a le semna, prin care acceptam să ni se facă analize pentru testul HIV. Direc-toarea ne-a spus că dacă refuzăm, ne dă afară. La fel, dacă testul ieșea pozitiv. De teamă, i-am spus directoarei în particular că sunt seropozitivă. M-a ascultat, mi-a spus că îi pare rău, că sunt un copil foarte bun, dar nu mai pot lucra pentru ei. Nu înțeleg de ce m-a dat afară, pentru că lucram în echipament de protecție din cap până în picioare: salopetă, ochelari, mănuși, mască pentru gură, pentru că lucram cu detergenți și substanțe toxice. La începutul lui septembrie am mai lucrat o săptămână la o spălătorie auto, după care a început școala. Acum sunt în clasa a XI-a”. Conform legislației, persoanele seropozitive au dreptul la program de lucru redus, beneficii salariale, concedii medicale mai lungi - aceste beneficii nu îi încântă însă, pentru că știu că nu se vor bucura de ele. Din acest motiv, dacă vor să-și păstreze locul de muncă, seropozitivii nu spun nimic despre boală.