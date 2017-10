Tinerii s-ar angaja, dar nu au experienţă profesională

Tinerii s-ar angaja, dar nu au experiență profesională

În mai puțin de un an, numărul tinerilor între 18 și 24 de ani care intenționează să se angajeze, dar nu au experiență profesională s-a dublat. Potrivit unui studiu recent, peste 13% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani și care au depus un CV anul acesta în vederea ocupării unui loc de muncă nu au nicio experiență profesională anterioară, aproape dublu față de media de 7% înregistrată în 2013. Pe grupe de vârstă, numai tinerii de 18 ani au înregistrat un progres anul acesta față de anul trecut, de la 100% nicio experiență în 2013, la 50% fără experiență. Pe toate celelalte categorii de vârstă, situația s-a înrăutățit, de la an la an. Astfel, dacă în 2013, 7% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18-20 de ani nu aveau nicio experiență, anul acesta procentajul a sărit la 35%. La fel, în grupa de vârstă 20-22 de ani, de la 29% la 31%, în grupa de vârstă 22-24 de ani de la 10% la 18%, respectiv în grupa de vârstă peste 24 de ani de la 2% la 5%. „Este foarte important pentru tineri să își găsească rapid un loc de muncă, pentru a-și defini per-sonalitatea profesională. Chiar și un job part-time este foarte important și util, pentru că permite acumularea unei experiențe valoroase și ajută la setarea obiectivelor profesionale în conformitate cu realitățile pieței muncii”, a declarat Zoltan Pilecki, directorul general al companiei care a realizat studiul. Dintre tinerii cu experiență profesională, 12% aveau anul trecut în CV-uri ca prim job consultant vânzări, ponderea lor crescând anul acesta la 19%. Pe locul doi sunt lucrătorii comerciali, cu o pondere de 10%, față de numai 4% în 2013.