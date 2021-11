Tinerii români care nu sunt la şcoală şi nu lucrează pot primi bani de la stat pentru a-şi deschide o afacere

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a lansat un proiect destinat tinerilor care nu lucrează şi care nu mai sunt la şcoală - NEETs (Not in Employment, Education or Training). În total, urmează să fie sprijiniți peste 22.500 tineri, iar proiectele se pot depune până la 31 decembrie 2021. Bugetul total este de 92 de milioane de euro, din care 2 milioane de euro sunt sunt dedicaţi teritoriului ITI Delta Dunării. Valoarea maximă a unui proiect este de 1 milion de euro şi durata de implemetare este de 18 luni. Tinerii vor putea beneficia şi de cursuri de iniţiere, recalificare, perfecţionale sau specializare. Subvenţia (micro-grantul) va fi condiţionată de înfiinţarea firmei, costurile fiind acoperite prin proiect. Finanţarea va fi de maxim 25.000 de euro pentru o afacere create de tineri NEETs. Proiectul va fi implementat în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Est, Sud Muntenia şi Centru. Pentru a fi eligibili tinerii trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani, să fie înregistraţi la Serviciul public de ocupare – SPO (ANOFM) şi să aibă domiciliul sau reşedinţa în regiunile vizate de proiect. Ghidul solicitantului poate fi găsit la: https://mfe.gov.ro/calendar/viitor-pentru-tinerii-neets-i-2/.