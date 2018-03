Tinerii părăsesc România! "Perspectiva e sumbră, nu vreau să trăiesc precum părinţii noştri"

Europa, plină de rudele, prietenii și vecinii noștri

Tinerii părăsesc România! "Perspectiva e sumbră, nu vreau să trăiesc precum părinții noștri"

An de an, Constanța și România pierd tineri valoroși care pleacă în străinătate în căutarea unui trai decent. Europa este plinăde rudele, prietenii, vecinii noștri și niciunul nu regretă alegerea făcută. Unii și-au luat acolo și familiile, și-au cumpărat case, și-au făcut un rost așa cum nu ar fi reușit să-și facă aici nici în 50 de ani de muncă. Alții au adunat bani, au ridicat aici case în care nu stă nimeni, dar nu se îndură să se întoarcă de teama că nu vor avea cu ce să le întrețină și să le încălzească.Statul român a eșuat lamentabil în ultimii ani nu numai să-i readucă în țară pe cei deja plecați, ci și să îi țină pe loc pe tinerii abia ieșiți de pe băncile școlilor. Perspectivele sunt sumbre, căci mulți dintre ei nu au niciun gând să se mai întoarcă vreodată. Motivele sunt ușor de înțeles: nivelul salarial sub limita unui trai decent, prețuri la alimente, utilități, combustibil, la fel sau mai mari decât în străinătate, sistem de sănătate bolnav, șanse inegale pe piața antreprenorială, unde legea o fac tot firmele de casă ale partidelor politice, dar și imposibilitatea de a mai crede că lucrurile se vor îmbunătăți în curând.„Îmi doresc să fac facultatea în străinătate, pentru că am șanse mari de a mă angaja încă din timpul școlii, în domeniul pentru care mă pregătesc. Acolo se face practică la companii și, dacă ești serios și te văd că te descurci, ești recrutat înainte de a finaliza facultatea. La noi, înveți teorie la greu și când termini facultatea nu găsești nimic de muncă. Joburile bune se ocupă înainte de a fi publicate, știm cu toții asta. Iar tinerii primesc salariul minim pe economie, dacă au noroc să li se facă de la început contract pe perioadă nedeterminată. Sau li se face contract pe jumătate de normă, dar muncesc normă întreagă și o parte din salariu este la negru. Din salariul minim nu te poți descurca să îți plătești singur și o chirie și traiul de zi cu zi. Așa ajungi să stai cu părinții până la 30 - 35 de ani. Eu nu îmi doresc un astfel de trai. Îmi doresc să devin independent, să îmi permit din salariu să mă duc în vacanțe, să nu fiu nevoit să muncesc doar ca să trăiesc, să am curent, apă, căldură acasă și să am ce mânca. Așa cum trăiesc părinții mei”, ne-a mărturisit Mihai, zilele trecute, la târgul de universități din străinătate.Un trai mai bunși sacrificii mai puțineSute de constănțeni plănuiesc ca în curând să plece definitiv din țară. Anglia, Italia, Spania, Olanda, Danemarca, Irlanda, toate li se par mai atrăgătoare și mai ofertante.„Am terminat Ingineria în construcții. Am lucrat ocazional, dar la noi a fi inginer în construcții înseamnă să fii diriginte de șantier. Se construiește foarte mult, iar patronii se plâng că nu au forță de muncă, dar lor nu le trebuie ingineri, ci oameni cu cârca, salahori, meșteri de făcut schele și de montat gresie. Am aplicat la o firmă din Olanda. Am fost la un interviu la ei, pe banii lor. Am lucrat o lună de probă, cu salariu decent, și apoi mi-au propus să mă angajeze și mi-au oferit o sumă de bani pentru a mă ajuta cu mutarea. Nu este mult, nu am câștigat la loto, este un sprijin pe care mi l-au dat fără să îl fi cerut. Aș fi rămas la ei și fără acea sumă, doar cu salariul lunar pe care mi l-au propus. Da, este o schimbare uriașă, iar copilul meu care acum are doi ani va crește cu alte șanse la un viitor bun, decât aici în țară”, ne-a povestit și Alin.Salarii mai mariși fonduri nerambursabileIar astfel de exemple am văzut cu toții în ultimii ani în jurul nostru. Proaspăt înființatul Minister pentru Românii de Pretutindeni caută acum soluții pentru a stopa plecarea tinerilor din țară. La nivel declarativ, se vorbește despre obiective îndrăznețe, despre valori care să motiveze. Pe 27 februarie, a lansat un calendar de acțiuni menite să îi determine pe tineri să renunțe la gândul de a pleca la muncă peste hotare.„La nivelul ministerelor s-au luat decizii și se pregătesc proiecte care vin în sprijinul românilor. Ministrul Muncii a anunțat că, de la 1 martie, salariile medicilor vor crește cu procente între 70 și 172 la sută. Un medic primar care avea un salariu de bază net de 3.900 de lei va ajunge la 15.000 de lei, un medic primar medicină legală va câștiga 16.250 de lei, față de 9.481 de lei. Vor crește, de altfel, și salariile din învățământ”, a declarat Natalia Elena Intotero, ministrul Românilor de Pretutindeni.Aceasta îi îmbie pe români și cu posibilitatea de a obține ușor fonduri europene pentru a-și deschide afaceri.„Mai departe, românii plecați în străinătate care se întorc în țară vor putea să obțină fonduri europene de maximum 38.000 de euro, în urma unui concurs de planuri de afaceri care ar urma să aibă loc în vara anului 2018, în cadrul unui proiect derulat prin linia de finanțare Diaspora Start-Up”, mai spune ministra.La sfârșitul lunii februarie, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, și președintele ANOFM, Cristiana Barbu, au semnat trei proiecte cu finanțare europeană în valoare totală de 9,7 milioane de euro pentru integrarea tinerilor șomeri pe piața muncii din România. Două dintre proiecte vizează schemele naționale de ucenicie și stagii și oferă sprijin financiar nerambursabil angajatorilor care organizează programe de ucenicie la locul de muncă sau stagii pentru absolvenții de învățământ superior.Cel de-al treilea proiect, având o valoare de 460.000 de euro, vizează activitatea tinerilor NEETs (Not in Education, Employment or Traininf/care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională). Concret, prin acordarea unei prime de activare, se urmărește stimularea ocupării în rândul tinerilor.„În țară se întâmplă lucruri bune care trebuie comunicate. Așa cum am mai spus, trebuie să convingem 10 milioane de români de peste graniță că România nu i-a uitat și astfel să-i ajutăm să nu uite România și trebuie să găsim căile prin care acești români să continue să fie conectați la realitățile noastre și mai ales implicați în dezvoltarea societății românești”, este de părere ministrul Natalia Elena Intotero.